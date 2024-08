Před pár měsíci to vypadalo, že ho už nikdo na fotbalovém trávníku neuvidí.…

„V prvním poločase jsme hráli velice dobře, byli jsme silní na balonu, dobře jsme kombinovali. Dali jsme ale jen jeden gól, soupeř měl jen jednu šanci. My jsme tam měli několik přečíslení, ale chyběla nám finální přihrávka. Kacafírek trefil břevno, Šámal tyč,“ popsal první půli Šimáček.

„Ve druhém dějství jsme začali špatně, dostali jsme zbytečný gól, kterému jsme mohli zabránit. Naše sebevědomí upadlo, přesto jsme měli pět vyložených příležitostí. Ovšem nebyli jsme schopni dát gól. Pět minut před koncem jsme inkasovali druhou branku. Štve mě, že jsme nedokázali dát druhou branku my, ale soupeř. V koncovce jsme si počínali laxně. Ke konci jsme to hrnuli dopředu, měli jsme šanci po standardce, ale zase jsme nedali. Až v nastavení míč dotlačil do brány Franc,“ dodal kouč Sparty Kutná Hora.

Branky: 51. a 84. Černý – 16. Kacafírek, 90. Franc. Poločas: 0:1.

Kutná Hora: Dastych – Teslík (78. Dostál), M. Čáp, Franc, F. Čáp, Pleva (78. Hradílek), Kacafírek, Piskač, Šámal (63. Kulhánek), Strnad, Uher.