Jako první se prosadila Kutná Hora, když překonal brankáře hostů Rosendorf, hosté ale vyrovnali na 1:1. Hned z rozehrávky si Štěpán Kacafírek všiml, že brankář Heřmanova Městce stojí na velkém vápně, a tak poslal míč za jeho záda přímo z rozehrávky. První poločas skončil vedením Kutné Hory 2:1.

Ve druhém poločase se za Kutnou Horu prosadil Hradílek, který dorážel míč do prázdné brány po střele Rosendorfa, dále mířil přesně k tyči Marek. Další branky už nepadly, ačkoliv příležitosti byly, ale ani Hradílek, ani Piskač brankáře hostů už nepřekonali.

„Postrádali jsme Kulhánka, Nekvindu, Malého a Cimra, takže jsme byli trochu omezeni. Konec přípravy mě trochu trápí, příští týden to ale snad bude v pořádku. Utkání podle mě nemělo takovou kvalitu jako minulý týden, dokud soupeř stačil, tak byl v určitých pasážích lepší. Nám se podařilo vstřelit první branku, po nedorozumění jsme ale o vedení přišli. Hned z rozehrávky napálil Kacafírek míč do brány, takže se rozehrávalo znovu, akorát na druhou stranu. Druhý poločas soupeř nestačil, protože měl jen jednoho hráče na střídání, my jsme navýšili na 4:1 a to jsme ještě minimálně pět šancí nedali. Piskač šel dvakrát sám na bránu, jednou Wolf, další náznaky měl Štěpán Kacafírek, ale branka už nepadla. Je škoda, že jsme neproměnili šance, jinak jsme ale utkání zvládli a vyhlížíme konec přípravy a začátek soutěže,“ zhodnotil utkání trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

Generálku před začátkem jarní části soutěže odehrají svěřenci Radka Kulhánka v sobotu 2. března. Soupeřem jim bude nedaleká Čáslav, utkání se odehraje na umělé trávě v Kutné Hoře od 10:00.

První mistrovské utkání jarní části sezony odehrají kutnohorští fotbalisté v sobotu 9. března na půdě Nového Strašecí od 14:30. Na podzim Kutná Hora porazila Nové Strašecí 1:0 díky brance Jakuba Kulhánka.

Kutná Hora – Heřmanův Městec 4:1 (2:1)

Branky Kutné Hory: Rosendorf, Kacafírek, Hradílek, Marek

Kutná Hora: Jeřábek – Matoušek, Bílek, Filipec, Franc – Semrád – Marek, Piskač, Hradílek – Rosendorf – Kacafírek. Střídali Šesták, Exner, Saulich, Wolf. Trenér Radek Kulhánek.