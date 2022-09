„Úplně skvělý zápas, obrovská spokojenost! Pochvala pro celý tým,“ nešetřil slovy chvály trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Od gólmana až po náhradníka. Kdo do utkání vstoupil, odvedl naprosté maximum,“ doplnil a pokračoval: „Byla tam z naší strany obrovská vůle po úspěchu, dynamika. Náš výkon byl podpořený tím, že jsme vyhrávali osobní souboje, tím jsme se dostávali do zajímavých brejkových situací a byli jsme za to odměněni. Zcela zaslouženě jsme vyhráli.“

Po prvním poločase hosté vedli 2:0. „Dokonce jsme vstřelili další dvě branky, které nebyly pro ofsajd uznané,“ upozornil Libor Tichý. „Příležitostí bylo z naší strany hodně, jsme spokojeni i s defenzivou. Uhráli jsme venkovní utkání s nulou, což je pro nás skvělé. Před kluky musím smeknout a pochválit je, mají ode mne absolutorium, co předvedli a jak utkání zvládli,“ dodal kutnohorský kouč.

Branky: 8. Pleva, 45. a 57. Franc. ČK: 75. Kuba (Příbram). Poločas: 0:2.

Kutná Hora: Malý – Nekvinda, Franc, Čáp, Piskač, Křelina (72. Cimr), Marek, Prokůpek, Mommers (76. Šámal), Vokoun (62. Exner), Pleva (82. Barenčík).