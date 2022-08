„My jsme chtěli hrát stejně jako v Horkách, kde nám to směrem dozadu fungovalo,“ poznamenal trenér Kutné Hory Libor Tichý a pokračoval: „Zápas se rozhodl v prvním poločase, bylo tam dost věcí, které měly vliv na vývoj - nekoncentrace a rychlý gól, zranění Bílka i Plevy a tím změnu rozestavení. Zápas ale jednoznačně rozhodla větší touha po vítězství, agresivita a ctižádost. Soupeř chtěl daleko, daleko více vyhrát. Ukazuje to už to, že jsme hráli venku a za stavu 3:0 neměli ani jednu žlutou kartu. To je prostě špatně, pokud se soupeř dostane do vedení, je na tom fotbalově lépe, musíme to zlomit vůlí, agresivitou. To jsme tam tentokrát strašně těžko hledali. Domácí vyhráli zaslouženě, byli lepší,“ uznal kutnohorský kormidelník.

Branky: 3. Koděra, 26. Petrů, 40. Ramšák, 89. Kasal. Poločas: 3:0.

Kutná Hora: Malý – Bílek (22. Šámal), Nekvinda, Franc, Čáp, Pleva (32. Prokůpek), Exner, Piskač, Křelina (72. Barenčík), Marek (46. Cimr), Wolf.