Kutná Hora – V sobotu pokračovala zimní příprava kutnohorských fotbalistů v podobě zápasu proti Světlé nad Sázavou. Kutná Hora potvrdila poločasový výsledek 2:1, když po devadesáti odehraných minutách zvítězila za stavu 3:1.

Z přípravného utkání FK Kolín - Kutná Hora (4:0). | Foto: Jan Kobzáň

Krátce po začátku utkání měli hosté k dispozici pokutový kop po faulu ve vápně, penaltu proměnil Pešek a poslal tak svůj tým do vedení. Ve 26. Minutě se ale z protiútoku prosadil Štěpán Kacafírek a vyrovnal tak na 1:1. Do vedení poslal domácí obránce Franc, který překonal hostujícího brankáře.

Jedinou branku ve druhém poločase vstřelil kutnohorský Jakub Hradílek, který dokázal využít centr od Lukáše Marka a upravil tak na konečných 3:1 pro domácí.

„Začali jsme trochu vlažně, měli jsme tam nějaké nedorozumění na pravé straně obrany, ze kterého se soupeř dostal do přečíslení, které zastavil Matoušek faulem na velkém vápně. Rozhodčí následně odpískal pokutový kop, který proměnil hráč Světlé nad Sázavou a poslal svoje mužstvo do vedení. Do pětadvacáté minuty jsme se hledali, pak vstřelil branku Štěpán Kacafírek po hezké akci ze strany přes Kulhánka na Matouška, jehož centr proměnil Kacafírek. Následně získal míč Bedřich Franc a zpoza vápna zvýšil naše vedení na 2:1. Skóre se do konce prvního poločasu už nezměnilo. Ve druhém poločase to bylo lepší, hru jsme měli pod kontrolou, převzali jsme otěže zápasu. Podařilo se nám využít jen jednu příležitost, když se prosadil Jakub Hradílek. Na druhé straně zahrozil soupeř, který nastřelil brankovou konstrukci, ale míč jsme pak poslali do bezpečí od naší brány. Během druhého dějství jsme byli lepším mužstvem, většinu druhého poločasu jsme byli na míči a měli jsme vše pod kontrolou. Celkově bych ale utkání nechtěl hodnotit nijak zvlášť kladně, byl to jeden z našich slabších výkonů během naší zimní přípravy. Úplně se nám nedařilo, co bychom chtěli a potřebovali, ale nakonec jsme utkání zvládli vítězně a to se vždy počítá. S výhrou jsem tedy spokojený, s výkonem už tolik ne, byly tam věci, které by ve hře být nemusely, přikládám to ale tomu, že jsme teprve v polovině zimní přípravy, která vyvrcholí po soustředění. Pak máme v plánu divizní soupeře, tam se uvidí, jak na tom jsme,“ zhodnotil utkání trenér kutnohorských fotbalistů Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Světlá nad Sázavou 3:1 (2:1)

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Matoušek, Exner (46. Saulich), Bílek, Franc (66. Exner) – Semrád – Marek, Rosendorf (46. Cimr), Hradílek – Kulhánek – Kacafírek (66. Rosendorf). Trenér Radek Kulhánek.