Kutná Hora – Výhrou si zpříjemnili sobotní dopoledne fotbalisté kutnohorské Sparty. Ti porazili mužstvo Třemošnice, hrající pardubický krajský přebor. Po poločasovém výsledku 2:1 se Kutnohorští vyšplhali až na náskok 6:1, utkání ale nakonec skončilo za stavu 6:3 pro domácí.

Z přípravného utkání FK Kolín - Kutná Hora (4:0). | Foto: Jan Kobzáň

První vedli hosté, když se po centru prosadil třemošnický Hejcman. Domácí však o sedm minut později vyrovnali díky přesné trefě Nekvindy a dvě minuty před koncem prvního poločasu otočil stav utkání kutnohorský Filipec, který se prosadil po rohovém kopu. Kutnohorští fotbalisté mohli své vedení zvýšit, ale ani Nekvinda, ani Hradílek s Markem se neprosadili a první poločas utkání tak skončil za stavu 2:1 pro Kutnou Horu.

Osm minut po začátku druhého dějství se prosadil Jakub Hradílek, který dal třetí branku Kutné Hory z dorážky. Svůj druhý gól v zápase přidal Hradílek v 62. minutě, když překonal hostujícího brankáře Mrázka. Za třináct minut navýšil na 5:1 pro domácí hlavou Semrád a o chvíli později dal šestou branku Kutné Hory Bedřich Franc po standardní situaci. To byla poslední branka domácích, naopak hosté alespoň korigovali a vstřelili dvě branky. Nejprve se prosadil v osmdesáté minutě D. Forman, a o dvě minuty dal svou druhou branku Hejcman, který dal poslední branku utkání. Zápas skončil za stavu 6:3 pro Kutnou Horu, která tak poprvé vyhrála v zimní přípravě, když v předchozích zápasech prohrála s Kolínem a remizovala s Havlíčkovým Brodem.

„Hráli jsme třetí přípravné utkání, z toho druhé na sněhu. To nám trochu přitížilo, správce Bedřich Franc se s tím před zápasem snažil něco udělat, přesto byl terén trochu limitující. Ale je to součást zimní přípravy. Mrzí mě, že jsme za stavu 6:1 pustili soupeře do hry a dovolili mu po individuálních chybách snížit na 6:3. Část našich branek padla po situacích, které by možná na lepším terénu nepadla, ale na to se nikdo neptá, obě mužstva měla stejné podmínky. Trochu mě trápí, že jsme měli tři hráče omluvené kvůli viróze, takže jsme nastoupili ve třech na střídačce. Během zimní přípravy bych chtěl dát všem stejný prostor, aby se hráči mohli ukázat, tohle nám zranění omezují. Omluvení hráči by ale od začátku týdne měli nastoupit a měli by být v pořádku, do toho by se během týdne měl do tréninkového procesu zapojit Marek Wolf,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Kutnohorské fotbalisty čeká kromě tréninků v domácím prostředí také zimní soustředění ve Vrchlabí, kde by se měli soustředit především na trénink herních dovedností. „Soustředění bude herní, absolvovali jsme to už minulou zimní přípravu. Tři týdny před začátkem jarní části soutěže budeme tři dny ve Vrchlabí, čekají nás až čtyřfázové tréninky, dvě dopoledne a zbytek odpoledne. Ve Vrchlabí je umělá tráva poslední generace, s tím jsme spokojeni. Na soustředění chceme doladit herní věci a pomocí tréninku chceme nahnat herní praxi a zkušenosti,“ řekl Kulhánek k plánovanému soustředění.

Kutná Hora – Třemošnice 6:3 (36. Nekvinda, 43. Filipec, 53., 62. Hradílek, 75. Semrád, 77. Franc – 29., 80. Hejcman, 78. D. Forman.

Kutná Hora: Malý (46. Jeřábek) – Matoušek (46. Franc), Exner, Filipec, Saulich (46. Cimr) – Semrád – Marek, Piskač, Nekvinda (76. Kulhánek) – Kulhánek (60. Matoušek) – Hradílek. Trenér Radek Kulhánek.