Hned z první vážnější akce padla branka, hosté zahrávali standardní situaci, míč se po zásahu domácí obrany odrazil k Gajdaszovi, který hlavou rozvlnil síť kutnohorské brány. Kutná Hora o chvíli později měla dobrou příležitost, ale Marek Wolf z přímého kopu trefil zeď. V deváté minutě se opět měnil stav, domácí Semrád vystřelil z velkého vápna tvrdou a přesně umístěnou střelu, na kterou neměl brankář Janocsko žádný nárok. Kutnohorští poté měli šanci jít do vedení, ale standardní situaci nevyužili. Ani hosté nezaháleli, z centru z křídelního prostoru hlavičkoval poříčanský útočník, jeho pokus šel ale nad bránu. Do slibné šance se dostal Cimr, kterého našel přízemním centrem Wolf, kutnohorský útočník ale střílel nad bránu. Poříčany pak měly tři šance, nejdříve hlavičkoval hostující hráč nad branku, následně dali hosté gól, ale pro ofsajd nebyl uznán, při poslední šanci musel zasáhnout brankář Malý, který vyrazil míč, s následnou dorážkou už si domácí obrana poradila alespoň odkopem na rohový kop. První poločas skončil nerozhodně 1:1.

Jen šest minut druhého poločasu stačilo hostům k vstřelení branky, David Pergl možná trochu nečekaně vypálil z úhlu, a balon skončil v domácí bráně. Další šance hostů v podobě hlavičky ze standardní situace skončila mimo ohrožení kutnohorské brány, Poříčany později vstřelily další branku, kvůli postavení mimo hru zakončujícího hráče ale neplatila. O několik minut později střílel nebezpečně z rohu vápna domácí Piskač, jeho pokus ale vyrazil hostující brankář. Domácí zahrozili také z rohového kopu, po kterém hlavičkoval zblízka Wolf do tyče, nemuselo ho to ale mrzet příliš dlouho, ve dvaaosmdesáté minutě vystřelil Cimr přízemní pokus k tyči, na který byl Janocsko krátký. Hosté pak ze standardní situace rozvlnili síť, ale potřetí v utkání jim kvůli ofsajdu sudí branku neuznal. Nakonec ale přece jen body mířily do Poříčan, Nádeníček dostal dobrou průnikovou přihrávku, a následně překonal Malého, Kutná Hora tak krátce před koncem utkání přišla o šanci na body a prohrála 2:3.

„Porážka není smolná, spíš to bylo o naší nedůraznosti a nemohoucnosti. Už druhý zápas jsme dokázali vyrovnat, a vlastní chybou nakonec prohrajeme, je pravda, že jsme měli problémy se sestavou, protože chyběli Bílek, Hradílek a Nekvinda, Kacafírek bude nejspíš v dresu Poříčan pokračovat příští sezonu, takže po dohodě nenastoupil, tam mi to ale nevadilo, s výkonem Cimra jsem spokojený. Co se týče těch tří dalších hráčů, tam mě to mrzí, mohli jsme mít víc variant na střídání, ale dorostenci, kteří nám vyšli vstříc a přišli, hráli dobře. S jejich výkonem jsem byl spokojený, inkasovaná třetí branka jde na vrub zkušeného hráče z A týmu, s tím už spokojený nejsem a budeme to řešit. Jinak utkání kvalitu mělo, remíza by mu slušela asi více,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Poříčany 2:3 (9. Semrád, 80. Cimr – 4. Gajdasz, 50. Pergl, 88. Nádeníček)

Kutná Hora: Malý – Exner, Saulich (65. Kracík), Franc, Piskač, Wolf (82. Čáp), Kulhánek (46. Kolůvek), Cimr, Semrád, Filipec, Marek. Trenér Radek Kulhánek.

Poříčany: Janocsko – Zdeňka, Šmidrkal (88. Stárek, 90. Holler), Prejsek, J. Puk, Gajdasz, O. Puk, Nádeníček, Ramšák, Pergl (71. Vild), Janda. Trenér Zdeněk Šmejkal.