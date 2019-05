Kutná Hora – Kutnohorští fotbalisté v sobotu sehráli domácí utkání proti mužstvu z Nespek. První poločas domácímu týmu moc nevyšel, do kabin se šlo za stavu 0:1. Hosté pak přidali druhou branku ve druhé půli, na to domácí reagovali nejdříve snížením, a následně vyrovnáním na 2:2. Kutnohorské naděje ale smetl Marek Večera, který v devětaosmdesáté minutě hlavou zařídil tři body pro Nespeky.

V prvním poločase byli aktivnější hosté, jejich první šance v podobě hlavičky ale skončila zákrokem jednoho z domácích obránců. Druhá šance hostů skončila i díky odrazu balonu těsně před nohou úplně mimo bránu domácích. Do jedné z příležitostí Kutné Hory se dostal Jakub Kulhánek, jeho přízemní střela z velkého vápna šla ale přímo doprostřed brány. Nervy trenérovi z Nespek udělala hostující obrana, když si hráči hostů několikrát po sobě hlavičkovali ve velkém vápně, až se k míči dostal neřecký brankář Drážek. Po standardní situaci dali hosté branku, neradovali se ale příliš dlouho, hlavičkující hráč byl v ofsajdu. Hosté měli další možnost, nejdřív to vypadalo, že brankář Malý balon v klidu pokryje, míč mu ale vypadl, hostující útočník ale následně pálil vedle. Na druhé straně hlavičkoval nebezpečně k tyči Kacafírek, rozhodčí ale odpískal postavení mimo hru. Hosté se nakonec dočkali, v pětatřicáté minutě si na centr počkal Klauz, který překonal Malého. Do kabin se tak šlo za stavu 0:1.