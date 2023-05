Třetí výhru v řadě si na své konto připsali fotbalisté Hlízova. Ti na svém hřišti porazili v dalším kole krajské I.A třídy poslední Býchory. Domácí dali za osmnáct minut dva góly a byli na koni.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Býchory 3:1

„Navzdory poslednímu dobrému výkonu a výhře venku jsme dali prostor i klukům, kteří zatím v průběhu sezony moc příležitosti nedostali a šanci si určitě zaslouží,“ podotkl po utkání David Linhart, trenér Hlízova. „Podle mě jsme prvních třicet minut dominovali a dostali se do zaslouženého vedení 2:0, ale posledních patnáct minut do poločasu jsme trochu vypadli z tempa, soupeř už neměl co ztratit a tak to zkoušel. Druhy poločas jsme stejně jako ve Vlašimi zahodili neuvěřitelné množství šancí, což mě dost mrzí. Stejně jako ve Vlašimi jsme dostali gól po propadlém nákopu v 89. minutě, ale jinak asi nebylo co řešit. Kvalita byla jednoznačně na naší straně,“ hodnotil zápas Linhart. „Jsem rád, že se po roční rekonvalescenci po těžkém zranění dostal na hřiště Roman Hačka,“ těšilo kouče vítězného celku.

Branky: 15. Král, 19. Maxa, 82. Puk - 89. Pelikán. Poločas: 2:0.

Hlízov: Vavřina – Zdeňka (46. Tafel), Šesták, P. Růžička, Král (83. Hačka), Jilemnický (75. M. Šváb), Martínek, Para (52. Vojtíšek), Maxa, Tichý (46. Puk), J. Růžička.