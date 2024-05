/VIDEO, FOTO/ Okresní fotbalové derby krajské I.A třídy skončilo bez branek. Hlízov doma hostil Slavoj Vrdy, střelci na obou stranách si vzali volno. Z třaskavého derby byl domácí kouč David Linhart hodně rozladěný, naopak trenér hostí Roman Masopust byl spokojený.

„Já jsem zápasem hrozně znechucený,“ ulevil si po derby trenér Hlízova David Linhart. „Přišli jsme kvůli zranění o klíčového hráče Maxu a faul nebyl oceněný ani žlutou kartou. Od té doby jsem věděl, jaký ráz bude utkání mít,“ pokračoval Linhart. „Jsem fakt zklamaný. Já nemám s nikým problém, ale derby s Vrdy je prostě jiné. Pro nás je to zápas jako každý jiný, pro ně to je asi vrchol sezony. Co se děje okolo utkání, to je za hranou. K soupeři se nevyjadřuji, navíc hráči na hřišti byli v pohodě. Laviček soupeře si nevšímám, ale tento zápas jsme odnesli zraněními dvou klíčových hráčů. To ale neomlouvá náš tragický výkon, přizpůsobili jsme se hře soupeře. Nechtělo se nám běhat, držet prostory a nenahráli jsme si třikrát po sobě. Hráli jsme takový polofotbal,“ řekl hlízovský kouč Linhart.

„My jsme s bodem spokojeni. Pro nás to byl těžký zápas, změnili jsme styl hry i rozestavení. Hlízov je trošku fotbalově jinde než my, tomu jsme přizpůsobili hru. Prostřídali jsme více hráčů, abychom se dostávali do rychlosti, abychom rozhýbali jejich obranu, abychom je nenechali rozehrát a to se nám dařilo,“ vyprávěl po utkání trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust. „Každopádně to bylo utkání bez vyložených šancí. Za devadesát minut žádná stoprocentní šance ani na jedné straně nebyla. My jsme měli nějaké rychlé kontry a několik standardních situací, ale nic velkého to nebylo,“ dodal Masopust.

Hlízov: Míšek – J. Růžička, Šesták, Jilemnický, Vančura (46. Kubín), Vojtíšek (82. M. Šváb), Tichý (67. Martínek), P. Růžička, Zdeňka, Maxa (8. Kruliš), Král.

Vrdy: Kopecký – Šveřepa, Franc (40. Mikyska), Volenec, Andrle, Semrád, Vávra, Šranko, L. Petr, Vohnický, Březina (26. Brebis, 54. Víšek).