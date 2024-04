/VIDEO, FOTOGALERIE/ Střídající hráči vystříleli Hlízovu výhru. Druhý celek tabulky krajské I.A třídy v poločase s týmem Úval prohrával nejtěsnějším výsledkem, ale hráči z lavičky pak po změně stran utkání rozhodli. Podíleli se na všech třech brankách. Kouč ocenil mužstvo za otočení výsledku. Hlízov se drží vedoucích Psár jako klíště, oba celky mají shodně 46 bodů, třetí Bohemia Poděbrady ztrácí šest bodů.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Úvaly (3:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Úvaly 3:1

„Tentokrát se mi náš výkon moc nelíbil. Byli jsme líní, nešly nám nohy a dělali jsme spoustu chyb v rozehrávce,“ byl i přes výhru kritický ke svému týmu kouč Hlízova David Linhart. „Hosty jsme chtěli presovat, místo toho jsme zalezli do bloku a vylezli až po deseti minutách. Přesto jsme měli tři čtyři šance, které jsme trestuhodně skoro nezakončili. Hosté měli dva brejky, jeden z nich skončil standardkou, ze které jsme udělali smolnou penaltu a prohráli poločas 0:1. Musel jsem do toho sáhnout a na hřiště se dostali druhy poločas všichni náhradnici, kteří se podíleli na všech gólech,“ pokračoval kouč Hlízova.

„Nejdříve po centru Krále vrátil hezky do kapsy míč Vojtíšek a Vančura už měl hlavou jednoduchou práci. Vančura ještě z dálky trefil břevno, po faulu na Maxu pro změnu tyč, ale gól visel ve vzduchu. Řekl jsem si, že bod doma nic neřeší, jdeme pro výhru a šli do tří nahoře. Odměněni za odvahu jsme byli hned po minutě. Po levé straně nakonec utekl Kubín, nacentroval do kapsy a míč dorazil další střídající hráč Tichý. Po střele dalšího náhradníka Martínka gólman pouze míč vyrazil a pro Kubína už to bylo do prázdné branky jednoduché,“ popsal důležité momenty utkání Linhart. „Jak jsem byl minule se zapojením náhradníků hrubě nespokojený, tak teď měli všichni velký podíl na otočení zápasu. Každopádně s hrou spokojený nejsem, ale tým musím ocenit, jak zápas otočil,“ dodal David Linhart.

Branky: 63. Vančura, 83. Tichý, 88. Kubín – 30. Benčič (z PK). Poločas: 0:1.

Hlízov: Míšek – Zdeňka, M. Šváb (54. Vojtíšek), Málek (46. Hačka), J. Růžička, Šesták (81. Kubín), Vančura, Kruliš (54. Tichý), P. Růžička, Král (81. Martínek), Maxa.