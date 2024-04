„Chtěl bych svůj tým pochválit. Horky mají kvalitní tým, ale měli jsme je přečtené, hrají jednoduchý bojovný fotbal, všechno od brány nakopávají a všechny auty hází před bránu, pokud je to v rozumné vzdálenosti,“ načal hodnocení duelu trenér hlízovského týmu David Linhart.

Kouč Junek bere bod jako ztrátu, jeho tým nevyužil dlouhou přesilovku

„My teď proti dřívějšku jsme vzadu mnohem soubojovější, takže jsme měli celkem snadnou práci a domácí pustili za celý zápas pouze do jedné pološance a myslím si, že jsme měli hru docela pod kontrolou a měli rozhodnout dříve. Komplikace přišla v šedesáté minutě, kdy jsme šli po jasné druhé žluté kartě do deseti, ale obrázek hry se vůbec nezměnil. Mohl rozhodnout dvakrát Michal Kruliš, ale jeho dva úniky z poloviny hřiště bohužel stihla domácí obrana se štěstím zablokovat. Mrzí mě zase zbytečná červená, ale musím kluky ocenit, jak utkání zvládli i v deseti. Šanci dostali i hráči, kteří zatím pouze z různých důvodu paběrkovali, oba nastoupili na nezvyklých postech a oba rozhodně nezklamali,“ potěšilo Linharta a přidal jednu perličku. „Pobavil mě jeden okamžik, kdy při našem brejku ke konci do otevřené obrany domácích přesprintoval dobře pískající rozhodčí tři vracející se hráče doslova o parník,“ usmíval se lodivod Hlízova.

Branka: 60. Zdeňka. ČK: 61. Jilemnický (Hlízov). Poločas: 0:0.

Hlízov: Míšek – Vančura, P. Růžička, Šesták, Král, Jilemnický, Maxa, J. Růžička, Málek (63. Kubín), Zdeňka, Martínek (61. Kruliš, 90. Tichý).