Poslední utkání letošní sezony se výsledkově povedlo mužstvu Hlízova, které vyhrálo v derniéře krajské I.A třídy skupiny B jasně o čtyři góly nad týmem Slovanu Lysá nad Labem. Hosty položila první krásná branka z pětatřiceti metrů. Pak začal úřadovat domácí Puk, který dal za devatenáct minut čtyři góly.

Z fotbalového utkání I.A třídy Slovan Poděbrady - Hlízov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Lysá nad Labem 5:1

„Nechtěli jsme zápas podcenit, protože jsme bojovali pořád o čtvrté místo, ale přesto se nám to povedlo,“ ulevil si trenér vítězného mužstva David Linhart. „Nelíbila se mi už rozcvička a po slušné čtvrthodině, kdy jsme si vytvořili dvě nebo tři šance, upadla naše hra do podprůměru a začali zlobit hosté. Nechtělo se nám tentokrát vůbec běhat a dostupovat hráče, všechno jsme si ulehčovali a koledovali si o gól. Druhy poločas nás nastartoval nádherný gól z pětatřiceti metru a hostům postupně došly síly. Po hezkých akcích jsme dali další čtyři góly, kdy se pokaždé prosadil Puk, který skoro celé jaro laboroval s natrženým svalem a hrál teprve podruhé od začátku utkání,“ přidal kouč Hlízova. „Přes jasný výsledek jsem ale spokojený s výkonem vůbec nebyl, poslední dva týdny jsme toho vinou častých zranění, dovolených i vyloučení moc nepotrénovali a na našich dvou posledních výkonem to i přes výhry bylo znát. Také jsme v závěru soutěže měli obrovské problémy s disciplínou na hřišti, kdy jsme dostali dvě červené za nesportovní chování, na tom musíme jednoznačně zapracovat,“ má jasno trenér. „Jaro ale musíme hodnotit kladně, po změně rozestavení ve druhém kole jsme udělali třicet bodů a nebýt pokaženého podzimu, mohli jsme být v klidu první,“ dodal Linhart.

„Tentokrát se to na závěr nepovedlo, ale výsledek neodpovídá předvedené hře. Byl to remízový zápas, ale první gól nás zlomil a už jsme neměli sílu na zvrat. Soupeř pak byl v závěru produktivní a dal gól ze všeho,“ uvedl k utkání hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec.

Branky: 66. Jilemnický, 71., 80., 86. a 90. Puk – 83. T. Kříž. Poločas: 0:0.

Hlízov: Míšek (46. Vavřina) – Král (46. Vojtíšek), Jilemnický (88. Para), Martínek, Šesták, Tichý, J Růžička, Tafel, T. Šváb, Hačka (54. M. Šváb), Puk.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž, Müller, L. Novák, Hanke, Krušinský (70. Veselý), Ryšánek, Schneiberg, Vránek (83. Poborský), Brabec, T. Kříž.