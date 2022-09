„Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně a vysokým presinkem, napadáním defenzivy soupeře,“ uvedl trenér Kutné Hory Libor Tichý. To se jeho týmu dařilo prakticky po celý zápas. „Kvalitou jsme úplně nenavázali na minulý zápas, ale to je dané také soupeřem a jeho stylem hry,“ naznačil a přidal: „Pro mě bylo toto utkání až extrémně soubojové, po tři čtvrtiny utkání tam tolik herních věcí nebylo. Chybělo více kombinace a přesné hry. V osobních soubojích jsme opět ukázali morální sílu, v tomto směru kluky určitě chválím,“ zdůraznil kouč, kterého možná mrzí inkasovaná branka osm minut před koncem. „Škoda, že jsme před tím neproměnili některou šanci, mohli jsme jít do tříbrankového vedení a zápas by byl úplně rozhodnutý,“ vysvětlil a dodal: „Musím ocenit, že jsme za stavu 2:1 nezalezli a úplně se nebáli o výsledek.“

Hořava je trenér žáčků, dává góly v pralese a vzkazuje: Plzeň má svoji tvář

„Vstup do utkání se nám hrubě nepovedl. Nebyli jsme tělem ani duší přítomni na hřišti, ale ještě asi v kabině, toho soupeř zaslouženě využil a naše chyby poprávu potrestal,“ nehledal výmluvy jeden z poříčanských trenérů Miroslav Doležal. „Nesložili jsme zbraně a chtěli jsme s výsledkem něco udělat. Vytvořili jsme si dostatek brankových příležitostí, ale bohužel snížit se nám podařilo až příliš pozdě,“ litoval Doležal. „Je potřeba se rychle oklepat, hodit to za hlavu a připravit se na domácí utkání a naplno bodovat,“ je odhodlaný kouč poříčanského týmu.

Branky: 4. Marek, 32. Křelina, 90. Cimr – 82. Bím. Poločas: 2:0.

Kutná Hora: Malý – Nekvinda, Čáp, Franc, Piskač (90. Šámal), Křelina (75. Cimr), Marek, Prokůpek, Mommers (46. Wolf), Vokoun (61. Exner), Pleva (87. Barenčík).

Poříčany: Vymazal – Gajdasz (46. Dukay), Hanzl, Řehák, Kohout (10. Hetcl), Bím, Urban, Pařízek, Janda, Makovský, Němec (61. Kutina).