Utkání začalo mírným oťukáváním z obou stran. Navzdory výrazné výškové převaze hostů se dokázali domácí prosadit z prvního rohového kopu utkání. Centr se dostal až na zadní tyč na osamoceného Viktoru, který krkolomně v pádu nasměroval míč mezi tyče. Největší šanci na opačné straně vytvořil domácí obránce, když nepochopitelně vyslal hostujícího Jenšíka na Cudlínovu bránu. Jenšík s přehledem poslal míč kolem brankáře a srovnal stav na 1:1. Když už hráči téměř směřovali do útrob stadionu na poločasovou přestávku, vytvořili také Miřetičtí neuvěřitelný kiks, na jehož závěru byla nařízena penalta. Tu Jelínek bez zaváhání proměnil a poslal domácí do vedení.

Do druhého poločasu vstoupili hosté s větším nasazením a začali domácím přitápět. Odměnou jim bylo vyrovnání, když Jenšíkovu střelu od tyče do tyče doklepl do odkryté brány Turek. V závěru utkání vysel ve vzduchu obrat, ale osamocený Přitasil ze slibné pozice pouze nastřelil obrovitého Cudlína. O výsledku tak musel rozhodnout penaltový rozstřel, v němž byl úspěšnější domácí tým.

"Naše hra nebyla špatná, jen jsme dostali góly po hloupých individuálních chybách. Nad takovými kiksy zůstává rozum stát.“kroutil hlavou trenér Zruče Svatopluk Veroněk.

„Hráli jsme proti špatnému soupeři, bohužel jsme hráli ještě hůře.“ neskrývá zklamání miřetický Petr Naňák.

Zruč nad Sázavou – Miřetice 3:2 na penalty (9. Viktora, 46., P. Jelínek - 26. Jenšík, 65. Turek.

Zruč nad Sázavou: Cudlín - Musil (41. Kotek), Z. Louda, Jouza, P. Jelínek - T. Martinák, L. Martinák, Arnolt (71. Tugsmandakh), M. Váňa (55. Zeman) - Viktora, Janda (46. Kovář). Trenér Svatopluk Veroněk.

Miřetice: Fialka - Nebřenský, Blažek, Jenšík, Přitasil, Čáp, Kabát, Jantač (80. Kamarýt L.), Klenot, Turek (75. Lalouček), Moudrý. Trenér Petr Naňák.