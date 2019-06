Jak se vám líbilo vyvrcholení středočeského fotbalového poháru?

Odveta finále byla bezvadná. Já jsem jednak nadšený, že přišlo tolik lidí, dále že byla skvělá organizace a samozřejmě pěkný fotbal. Počasí, kdy bylo teplo, bylo hráče určitě náročné, ale podle mě si to lidé v hledišti užívali.

V Kutné Hoře jste na prvním zápase finále byl?

Bohužel jsem tam nebyl, protože jsem měl jiné povinnosti.

Komárovští říkali, že to bylo hodně náročné utkání a pro ně velká zkouška po postupu do krajského přeboru. Vnímáte to také tak, že tým z nižší soutěže si vyzkouší své schopnosti právě v poháru?

Určitě. Já jsem Komárov už viděl, jezdím se po středočeských soutěžích pravidelně dívat. Komárov má dobrý tým a myslím si, že pohár vyhrál zaslouženě. V odvetě, kterou jsem viděl, dokázali, že na ten přebor asi mít budou. Samozřejmě to ukáže až ta soutěž.

Vraťme se ale k poháru. Podle mě se pohárová soutěž dostává více do mysli lidí. Konfrontace týmů z nižších soutěží s těmi z vyšších přispívá k jeho propagaci.

Jednak je to vidět i nahoře, že se poháru věnuje větší pozornost, tím myslím mezi kluby z top soutěží. Co se týče našeho středočeského poháru, snažíme se to zatraktivnit. V podstatě to bylo tak, že jsme platili rozhodčí, kluby s tím kromě dopravy neměly žádné náklady. Navíc jsme zatraktivnili ceny. Vítěz dostává zajímavou cenu, navíc má radost z vítězství, něco dostane poražený a finančně si přijdou na své i semifinalisté. Pohár je atraktivní. Tady je potřeba poděkovat všem sponzorům a firmě Agro CS, která je dlouholetým naším partnerem. Když je tady zástupce firmy a vidí, jak to probíhá, tak já mám opravdu radost, že to funguje.

To je určitě hodně důležité, ale dalším faktorem je i vidina účasti v Mol Cupu pro vítěze krajského přeboru. Komárov už si to vyzkoušel, když vyhrál před dvěma lety a pak přivítal divizní Mariánské Lázně v předkole českého poháru. Přejete středočeským týmům, aby se dostaly co nejdále a zahrály si s hodně atraktivními soupeři?

Samozřejmě, že bych si to přál. Konfrontace s týmy z vyšší soutěže, ať už z divize, ČFL nebo z jiného regionu, je zajímavá. Je to odměna pro ty kluky, že si to mohou zahrát. Já vím, jak to probíhá pro týmy, které se dostanou až do třetího kola a střetnou se s prvoligovými týmy. Pak je to pro ně fantastický zážitek. Já jim přeju, aby se kousek dál prokousali a měli štěstí na los, že dostanou nějakého atraktivního soupeře.

Když se vrátíme k atmosféře vyvrcholení Agro CS poháru SKFS, přišlo přes šest diváků, osobně jsem očekával tak pětikilo. Bylo by dobré, kdyby fotbal pokračoval návštěvami a náladou jako v tomto případě?

Tak určitě. Já mám informace, že tady v Komárově jsou návštěvy dobré vždy. Pamatuji si finále před dvěma lety, tak to bylo podobné. Ono je to o tom, že když se pro lidi něco dělá, tak přijdou. Pravidlo, že hraju dobrý fotbal – chodí lidi, někdy nefunguje. Ale tady to souvisí, že je tu hlad po úspěchu a ten úspěch souvisí s působením v I. A třídě a postup do krajského přeboru a také to, že se prokousali pohárovým pavoukem až do finále proti týmu z krajského přeboru a byli úspěšní. Ti lidé to cítí a je evidentní, že s tím žijí, je tu spousta rodin. Nejsou tu jen chlapi, kteří si dají pivo, ale je tu hodně rodin s dětmi. To je fantastické. Když jsem přijel a viděl děti, jak si hrají, tak jsem si řekl, to je přesně ono, jak by to mělo fungovat. Je dobré, že je tu pěkný areál a je radost tu strávit nějaký čas, ať už se dívám na fotbal nebo se s někým bavím. Potkávají se tu známí, je to dobrá příležitost.

Zatím jsme mluvili o vítězi, ale k úrovni finále přispěla i Kutná Hora. Sparta zaslouží pochvalu a asi je teď trochu smutná.

Takový je fotbal. U nich je problém v tom, že se soupeř na ně chce vytáhnout. Kutná Hora nehrála vůbec špatně, sice to skončilo 1:0, ale mohlo to dopadnout třeba i obráceně. Bylo to otevřené až do konce, až do té chvíle, když Komárov čtvrthodinu před koncem skóroval. Fotbal byl oboustranně hodně zajímavý. Při té příležitosti musím pochválit i rozhodčí. Zvládli to velmi dobře, já jsem fakt spokojen. Domácím gratuluji, ti si užili atmosféru a hosté nemusí být smutní, protože předvedli také dobrý výkon.

Agro CS pohár SKFS – odveta finále:

Komárov – Kutná Hora 1:0 (0:0)

Branka: 75. Mojdl. Rozhodčí: Čermoch, Mrázek, Bartůšek. ŽK: 71. Pužík – 38. Hradílek, 63. Bílek, 73. Wolf. Diváků: 662. FK Komárov: Hejcman, Pužík, Šubert, Vokáč (20. Srp), Mojdl (86. Solar), Nový (88. Hlavatý), Komínek (83. Baštař), Kolář, Bežó (33. A. Grunt), Kaufman, Vaníček. Sparta Kutná Hora: Malý, Filipec, Bílek (77. Exner), Marek, Hradílek (83. Semrád), Franc, Nekvinda, Kulhánek (67. Cimr), Kacafírek, Wolf, Piskač. První zápas: 2:1.

Komárovští měli v zádech výhru z prvního zápasu a velkou podporu publika. Diváci viděli fotbal blížící se divizní úrovni, v němž museli domácí brzy střídat kvůli svalovým zraněním dvou hráčů. O osudu utkání se rozhodlo čtvrthodinu před koncem, když střelu Grunta ještě zblokoval obránce hostů, ale Mojdl dorážku zvládl a zajistil Komárovu vítězství ve středočeském poháru po dvou letech.