Souboj o šest bodů. To byl duel fotbalové I.A třídy mezi celky Slovanu Lysá nad Labem a rezervy Čáslavi. Úspěšnější byli nakonec hosté, kteří si odvezli z Lysé všechny body. O svém vítězství rozhodlo čáslavské béčko posílené o hráče divizního A týmu po změně stran dvěma góly. Čáslav B hrála páté jarní utkání, je stále stoprocentní a vyhoupla se na desátou pozici. Lysá nyní na svého soka ztrácí pět bodů a je třináctá.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Lysá – Čáslav B 0:2

„Potřetí hrajeme v sezoně proti béčku a opět je soupeř posílený několika hráči áčka a samozřejmě je to úplně jiný tým,“ postěžoval si hrající trenér lyského týmu Matěj Brabec. „Přesto to byl vyrovnaný zápas o prvním gólu, který jsme bohužel nedali a v závěru po zaváhání jsme naopak inkasovali a chvíli poté ještě jednou. Nasazení bylo dobré, ale v zakončení jsme byli zbrklí a nám chybělo při standardkách a odražených míčích trošku štěstí,“ litoval Brabec. „Naše situace se tím pěkně zkomplikovala a musíme získat body jinde,“ má jasno lyský kormidelník.

I.B třída: Derby pro Sázavu. Kácov nemrzí ztráta bodů, ale zranění mladíčka

„Utkání jsme zvládli výsledkově, herně bohužel ne. Vytvořili jsme si tak možná čtyři šance a dali dva góly, což je vlastně dobré, ale nebylo na co koukat. Na hřišti asi tentokrát nebylo dobré nic. My špatní, Lysá špatná. Nedařilo se hráčům ani rozhodčím. Aspoň že svítilo sluníčko. Možná bylo lepší jít na ryby. Máme tři body a to je dobré, dál není, co bych zmínil,“ řekl k utkání krátce trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

Branky: 62. Chábera, 78. Fišr. Poločas: 0:0.

Lysá nad Labem: Rathouský – J. Kříž (64. Vránek, 80. Kredba), Müller, Brabec, Schneiberg, Veselý, L. Novák, Urban (69. Švorba), Janda, Ryšánek, T. Kříž (28. Hanke).

Čáslav B: Vlček - Lebduška, Marek (46. Tuzar), Špičák, Klepal (62. Havrda), Dastych (67. Fišr), Mach, Kurka, Konyvka (46. Kubín), Ronovský, Chábera.