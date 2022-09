„To se se nám na jaře ještě dařilo, to teď nejde. Nedáváme góly ani z vyložených šancí a trápíme se,“ neskrýval rozčarování trenér Čelákovic Radek Skuhravý. „Chybí nám lehkost v útočné fázi, to se vytratilo hlavně doma. Venku hrají naši soupeři otevřeně a u nás doma zalezou. Nedáme jako první gól a pak to nejde,“ podotkl Skuhravý.

Kutnohorský trenér byl nadšený, výkon mužstva ho přímo uchvátil

„Po nepovedeném domácím utkání s Poděbrady nás čekalo těžké utkání v Čelákovicích. Do zápasu jsme vstoupili v celku dobře. Do páté minuty utkání nás soupeř zatlačil, ale my zdatně odolávali. V 10. minutě jsme si vypracovali první šance zápasu. Ve 12. minutě po hezké akci Dastycha a Klepala se Vojta Klepal dostal do vápna a hezkým zakončením přeloboval gólmana na zadní tyč. O pět minut déle mohlo být ještě veseleji, když Milan Vrána naskočil na rohový kop, ale bohužel hlavičkoval jsem do rukou gólmana. Domácí zahrávali spoustu standardních situací, které se nám podařilo ubránit a za to bych chtěl kluky pochválit,“těšilo čáslavského trenéra Radka Richarda, který si v závěru utkání také zahrál. „Ve 38. minutě jsme soupeři odskočili na dvoubrankový náskok, který zařídil Milan Čáp, když zakončoval osamocený před domácím gólmanem a nekompromisně zakončil. Tři minuty nato vypálil krásnou ranou Vojta Klepal odražený míč, na který domácí brankář neměl nárok. Do kabiny jsme odcházeli s vedením 3:0. Druhý poločas začal pod taktovkou domácích hráčů. Zatlačili nás na naši polovinu a my odolávali tlaku domácích. I tak jsme obdrželi jednu branku, ale je důležité, že kluci po obdržené brance nepanikařili a podali stejně kvalitní výkon jako v prvním poločase. Ještě bych chtěl vyzdvihnout brankáře Vyhnánka, který chytil penaltu. Kluky chci pochválit za dobrý výkon, který musíme potvrdit v domácím utkání s Lysou,“ vyprávěl po zápasu trenér čáslavské rezervy.

Branky: 76. Pánek - 12. a 41. Klepal, 38. Čáp. Poločas: 0:3.

Čelákovice: Schlosser – Mašek, Bílek, Jelínek, Kredba (23. Štrobl), Kovalov (33. Pánek), Filip (75. Janák), Kolovecký, Skuhravý, Dalekorej (82. Konečný), Haloun (46. Brabec).

Čáslav B: Vyhnánek – Čáp, Špičák, Lebduška, Klepal, Dastych, Gonda (78. Richard), Kubín, Fišr, Novák, Vrána (70. Houfek).