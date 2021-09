Jevany – U. Janovice 3:1

„Domácí jsou důrazný soupeř, který to na jejich menším hřišti umí. My jsme se s jejich důrazem nedokázali srovnat,“ přiznal trenér nováčka I.B třídy z Uhlířských Janovic Radek Förster. „Rozhodně se nehrál žádný krásný fotbal, ani to o fotbale moc nebylo, spíše o důrazu. Po první brance soupeře jsme měli tisíciprocentní šanci, tu jsme ale neproměnili. Soupeř přidal druhý gól a byl na koni. Snížili jsme, ale zase jsme rychle inkasovali. Žádný extra líbivý fotbal se nehrál,“ uvedl kouč Uhlířských Janovic.

Branky: 30. a 39. Šmejkal, 57. Rejka – 54. Jelínek. Poločas: 2:0.