Pořádný karetní mariáš rozehrál na fotbalovém stadionu Polabanu Nymburk rozhodčí Drábek. Kromě několika žlutých karet rozdal i tři červené. Dvě na domácí straně, jednu čáslavskému hráči. Konečná remíza zápasu krajské I.A třídy je pro oba celky málo.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Polaban Nymburk – Čáslav B 2:2

Polaban začal od podlahy a už ve třetí minutě skóroval Ruszó. Posílená rezerva Čáslavi poprvé udeřila po změně stran, kdy se trefil obránce Petrů. To už hráli domácí bez vyloučeného střelce úvodní branky. Nymburský tým už už sahal po výhře, když se pět minut před koncem trefil Sladkovský. Jenže hosté stihli najít odpověď a vyrovnali. V nastavení pak dostal červenou kartu hostující Bašek a po něm ještě domácí Filip. Tito dva počastovali sudího hrubými urážkami.

„K zápasu se vyjadřovat nebudu,“ hlesl po utkání rozmrzelý trenér nymburského mužstva Ondřej Murárik.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy se nám dobře dařilo napadat soupeře a podařilo se nám brzy vstřelit branku. To nás trochu uklidnilo a první poločas jsme v klidu dohráli. Měli jsme i další příležitosti, které jsme bohužel nebyli schopni zakončit, protože jsme nedokázali včas doplnit dostatek hráčů do vápna,“ uvedl k prvnímu poločasu kapitán Polabanu Nymburk Vojtěch Herčík. „Do druhé půle jsme si řekli, že budeme pokračovat v aktivní hře a presinku a dotáhneme zápas do vítězného konce. Bohužel opak byl pravdou. Individuální chyby v kombinaci s nesportovním chováním posadily na koně soupeře, kterému se povedlo vyrovnat. Přes veškerou snahu jsme dokázali v deseti jít v 88. minutě do vedení, ale bohužel taktickou chybou jsme pustili soupeře do standardní situace, ze které dostali zbytečnou branku. Celkově máme v zápasech vždy navrch, ale individuálními chybami nedokážeme zápas dotáhnout do zdárného konce,“ litoval kapitán nymburského celku.

„Jeli jsme do Nymburka značně posílení, ale bohužel jsme přivezli pouze bod,“ litoval kouč čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Opět jsme inkasovali zkraje utkání. Ty vstupy do hry nám nějak nejdou, takže asi od třetí minuty jsme po nedůrazu před bránou dostali gól. Přesto hra byla o dost lepší než minule. Hodně pomohl stoper Petrů a brankář Janda. Bohužel rozhodčí pustil podle mě zbytečně až moc tvrdou hru, což se projevilo na určité frustraci hráčů a nakonec to utkání bylo divoké. Tři červené mluví za vše,“ podotkl trenér Junek.

Branky: 3. Ruszó, 85. Sladkovský – 63. Petrů, 89. Houfek. ČK: 59. Ruszó, 90+7. Filip – 90+3. Bašek. Poločas: 1:0.