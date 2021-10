Vyžlovka – Sázava 2:2

„Jsme s bodem spokojeni, protože sestava se lepidla do poslední chvíle,“ oddechl si hrající trenér hostujícího mužstva Pavel Chuchla. „Ještě při rozcvičce jsme museli vyndat našeho kapitána Krále. Má stále problémy se svalem. Nakonec na levém křídle nastoupil šestnáctiletý Procházka a na pravém kraji obrany padesátiletý Rais. To je zajímavá kombinace. A oba chválím,“ culil se Chuchla. „Domácí měli výborné vstupy do obou poločasů, kdy nám dělali velké problémy. Především jejich veliký a silný útočník Šmíd. Prohrávali jsme jedna nula, ale do poločasu stav otočili. Ve druhé půlce domácí vyrovnali hned na začátku a měli další šance. Podržel nás výborně chytající Patrik Hrbek. Pak jsme šli úplně sami branku a bohužel nic. Měli jsme kopat penaltu za faul na Davida Kalivoda, ale jinak velmi dobře pískající rozhodčí měl jiný názor. Závěr jsme bojovností zvládli. Hráli jsme bez střídání, kluky chválím, ždímají se na maximum. Chybějí nám neustále klíčoví hráči a ti, co jsou na hřišti, odvádějí maximum,“ těší sázavského kormidelníka.

Branky: 17. Souček, 47. Šobíšek – 20. D. Kalivoda, 35. L. Kalivoda. Poločas: 1:2.