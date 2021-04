Fotbalisté Sázavy se pomalu začnou vracet na hřiště a znovu po dlouhé pauze trénovat. Prozradil to jejich hrající trenér Pavel Chuchla. Nicméně I. B třídu by už nedohrával. „Sejdeme se s týmem v sobotu, abychom se viděli a řekli si další plán. V týdnu jsme dumali, co s tím. Půjdeme si zatrénovat,“ prozradil hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Trenér fotbalistů Sázavy Pavel Chuchla (ve žlutém). | Foto: archiv

On sám by už sezonu nedohrával: „Jsem absolutně proti dohrávání soutěžního ročníku. Jsme na šestém místě, o nás nejde. Chápu mančafty, které chtěly dva roky po sobě postoupit a nemohly. To není úplně příjemné. Týmy ze spodku tabulky by asi také byly rády, kdyby se soutěž nedohrála. Samozřejmě děláme fotbal proto, abychom hráli, ale momentálně mi to přijde nesmyslné.“