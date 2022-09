„Z výsledku po průběhu zápasu jsem hodně zklamaný,“ kroutil nevěřícně hlavou hlízovský kouč David Linhart. „Věděli jsme, že Mělník má problémy a nelepí mu to, chtěli jsme jednoznačně vyhrát. Po výborném začátku, kdy jsme se brzy ujali vedení, jsme podle mě brzy ustoupili do bloku a nabídli svoji chybou v rozehrávce soupeři vyrovnání. Po výborném výkonu Ládi Maxy, který dal dva góly a udržel spoustu míčů, jsme vedli 3:1 a o vítězství po katastrofálních chybách v obraně přišli až v 92. minutě po jednoduchém nakoplém balonu. Soupeř si sám nevypracoval vůbec nic, všechny tři góly jsme mu připravili my svoji lajdáckostí a ležérností sami,“ zlobil se Linhart. „Je to už několikátý zápas, kdy podle mě úplně vypadnou z role dva až tři naši hráči a nevím, čím to je. Za mé kariéry by mě za takové výkony trenéři posadili na zadek a pár zápasu bych si zarybařil. Možná by to některým mým svěřencům prospělo, bohužel je nás málo a já ani touto cestou jít nechci,“ přidal hlízovský trenér.

Málo fotbalové kvality, hodně soubojů. Poříčany zaspaly v Kutné Hoře úvod

Branky: 33. Šára, 70. a 90+2. Svoboda – 3. Tafel, 47. a 67. Maxa. Poločas: 1:1.

Hlízov: Míšek – Šusta, J. Růžička, Puk (88. Tichý), P. Růžička, Tafel, Vyhnánek (54. Váňa), Šesták, Maxa, Král (58. Švec), T. Šváb.