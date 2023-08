Pavel Chuchla (hrající trenér Sázavy): Náš cíl je asi jako u většiny týmů. Udržet se v soutěži. Bude to velmi těžké, nemáme široký kádr. Je důležité, aby hráči zůstali zdraví. Bude to boj o každý bod.

Tomáš Dudla (hrající mluvčí Červených Janovic): Vstupujeme trošku do neznáma a až samotná soutěž ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Do tabulky vám sice nikdo plusové body za dobrý výkon nepřipíše a vždycky se počítá jen výsledek, my ale půjdeme do každého zápasu nejen s tím, že jej chceme zvládnout za tři body, ale také s tím, že se chceme prezentovat atraktivním stylem hry s jasně viditelnou tváří.

Martin Dotlačil (hrající trenér Uhlířských Janovic): Kluci jsou fyzicky i herně připraveni. Příprava proběhla v pořádku jak s tréninky tak i v zápasech. Všichni se těšíme, jak to bude vypadat, bude to zajímavé. Doufám, že budeme hrát co nejvýše, skupina je silná, plná dobrých týmů. Jsme připraveni se o to porvat. Začínáme hned derby s Kácovem, což bude plné emocí.

Michal Veliký (trenér Kácova): Vzhledem k tomu, že jsme se v minulé sezoně jen tak tak zachránili, bych to nechtěl s ambicemi nějak přehánět. Avšak vzhledem k sestavení a kvalitě mužstva bychom měli mít na víc než jedenáctou příčku. Takže cílem pro podzim bude dvacet čtyři bodů.