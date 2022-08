Získat tolik nových borců není jen tak. Kácovu se to ale podařilo. „Neznamená to ale, že musí všichni hrát za áčko. Do nové sezony jsme také založili béčko,“ uvedl trenér kácovského A týmu Michal Veliký. „Změn je hodně. Všichni ale stále na každý zápas nebudou. Posílili jsme také o zkušenost a máme v týmu další tři mladíky,“ pochvaloval si Veliký.