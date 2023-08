Nováčkovský elán Slavoje Vrdy platil i na posílený poděbradský Slovan

Nováček krajské I.A třídy vlétl do sezony jako uragán. Po úvodní výhře v okresním derby na půdě čáslavské rezervy porazil Slavoj Vrdy i notně posílený Slovan Poděbrady. Ten vyšel střelecky naprázdno a dvakrát inkasoval. Podruhé to bylo z pokutového kopu. Oba týmy dohrávaly v deseti, na straně domácím šel předčasně do sprch Nový, za čtyři minuty ho následoval poděbradský Štěpánek.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Vrdy | Foto: Deník/Vladimír Malinovský