/VIDEO, FOTO/ Každý poločas zápasu I.A třídy mezi celky poděbradské Bohemie a Hlízova nabídl po jedné brance. V tom prvním ji vstřelil navrátilec do sestavy hostí Maxa, po pauze domácí Novák srovnal. A byla z toho zasloužená plichta. I vzhledem k průběhu hry, kdy byli Hlízovští lepší v prvním poločase, pak ale přenechali iniciativu Bohemii. Domácí dohrávali bez vyloučeného Kaliny.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Hlízov (1:1) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Bohemia Poděbrady – Hlízov 1:1

„Střetnutí nabídlo dva rozdílné poločasy. V tom první byli výrazně nebezpečnější hosté, jejichž nekomplikovaný fotbal pravidelně vedl ke standardním situacím, které umí velmi dobře zahrávat. Nám bylo štěstím, že byl stav pouze 0:1. V tom druhém se karta obrátila. Byli jsme to my, kdo byl na hřišti výrazně dominantnější a pravidelně jsme Hlízovu zatápěli. Avšak víc než srovnání jsme z toho nevytlačili. Z tohoto utkání budou asi oba tábory výsledkově nespokojené, nicméně to dopadlo asi spravedlivě,“ okomentoval průběh zápasu kapitán poděbradské Bohemie Jiří Voříšek.

„První poločas byl podle mých představ, hodně nám pomohl návrat Ládi Maxy do sestavy a byli jsme hodně nebezpeční. První obrovskou šanci ještě Maxa nevyužil, druhou už ano a bylo z toho vedení 0:1. Potom jsme mohli zvýšit, ale neproměnili jsme tři stoprocentní šance a nastřelili tyč. Domácí neměli nic,“ řekl k první půli trenér hostí David Linhart. „Kdo by přišel pouze na druhý poločas, tak by nevěřil, jak jsme hráli první dobře. Pro mě zcela nepochopitelně jsme podobně jako v Kosmonosech začali kupit hrubé taktické chyby, přestali dostupovat hráče a pustili domácí do hry. Vyrovnávací gól visel ve vzduchu a nakonec také přišel. Opět klasicky z jednoduchého nakopu dopředu po našem rohu, kdy máme vzadu jmenovitě určené hráče a ze tři určených tam byl nepochopitelně jeden, balon propadl a následoval gól. Za mě nepochopitelné, tohle by si měli ořvat hráči na hřišti, zkušení jsou na to dost. Z lavičky to všechno uřvat totiž nejde. V poslední minutě jsme nakonec mohli i prohrát, po srážce našeho gólmana se stoperem se naštěstí balon dokutálel vedle. Měli jsme na to vyhrát, ale sami jsme se svojí lajdáckostí a přístupem připravili o dva body. Jsem zklamaný,“ přidal kouč Hlízova.

Branky: 68. Novák – 17. Maxa. ČK: 82. Kalina (Bohemia). Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady: Tůma – Voříšek, Uher (46. Zumas), Svoboda (80. Pinkas), Vokatý (46. Králík), Kubánek, Martínek, Hněvsa (63. Soukup), Novák, Kalina, Havránek.

Hlízov: Míšek – Kubín, J. Růžička, Jilemnický, Vančura, Vojtíšek (63. Šesták), Tichý (65. Kruliš), M. Šváb, P. Růžička, Hačka (75. T. Šváb), Maxa.