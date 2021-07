„Naše otevřenost a transparentnost je jeden z hlavních principů, které jako komise chceme přinést,“ řekl v rozhovoru před seminářem šéf Komise rozhodčích SKFS Petr Blažej.

Petře, od pátku do neděle se koná seminář rozhodčích a delegátů ve Středočeském kraji. Kolik jste jich pozval a kolik z nich potvrdilo účast?

Pozvali jsme sto deset rozhodčích. Účast potvrdili všichni. Počty sudích se trochu měnily. Někteří kluci končili, jiné nám poslali z okresů. Celkové množství je zhruba stejné jako v minulosti. Co se týká delegátů, tak jsme oslovili i nové lidi. Myslím si, že máme v našich řadách pětačtyřicet delegátů. Někteří z nich jsou rozhodčí či delegáti v první a druhé lize. Ti mají účast dobrovolnou, jelikož se jim z části kryje s ligovým seminářem.

Kdybyste mohl počítat se všemi sto deseti rozhodčími do středočeských soutěží, je to hodně nebo málo?

Dám příklad. Řídící komise Čechy, která je nad námi, čítá sto padesát rozhodčích a obsazuje o třetinu méně zápasů, než obsazujeme my. Samozřejmě si s tím poradíme, ale kvalitních rozhodčí není nikdy dost. Je to na hraně.

Jak funguje posun rozhodčích? Ať už do vyšších soutěží nebo ze spodu nahoru, z okresů.

Strukturu fungování rozhodčích dává Řád rozhodčích, který je daný. Jako kraj se nemůžeme primárně podílet na tom, že bychom si vyškolili úplně nové rozhodčí. Ti musí jít přes okresy a my následně reagujeme na to, koho nám pošlou. Je to jedno z důležitých komunikačních témat. Oslovili jsme všechny okresní komise rozhodčích s tím, že jim chceme pomáhat se školením i přípravou seminářů. Abychom měli jednotnou metodiku a neviděli dané rozhodčí poprvé až v krajských soutěžích. Chceme si vzájemně vyhovět a třeba si rozhodčí vzájemně půjčovat, když je bude tlačit někde bota. Využitelnost může být i na zápasech mládeže nebo I. B třídy na pozici asistenta.

Co bude náplní víkendového semináře?

Rozhodčí čeká výklad změny pravidel, který každoročně vydala mezinárodní komise pro fotbalová pravidla. Změny dostanou samozřejmě k dispozici i jednotlivé okresy. Karel Hrubeš bude mít přednášku o pohybu a pozičním postavení sudího na hřišti. Já se zaměřím na problematiku komunikace a vystupování rozhodčích před i po zápase. Další částí bude i účast Ondry Knoblocha, abychom viděli pohled také z druhé strany. Tedy jak sudího vnímá oddíl či funkcionáři. To je velmi prospěšná a obohacující věc. Také se zaměříme na řešení a popis mimořádných situací, jako jsou nedostavení se družstva, klesnutí stavu hráčů pod sedm, start hráče v brýlích, inzultace, výpadek internetu pro elektronický zápis a tak dále. Samozřejmě základem je rozbor videí.

Jak ve vašich očích funguje nová Komise rozhodčích SKFS? Sedli jste si i lidsky?

Musím říct, že za každým členem komise si stojím. Nepochybuji o tom, že budeme fungovat a budeme přínosem. Všichni jsme doposud zamakali a výsledkem je soubor školících materiálů, které jsme dali k dispozici okresům. Nabídli jsme jim i pomoc během školení. Minulý týden jsme navštívili třeba okresní seminář rozhodčích v Mladé Boleslavi, kde jsme já a Josef Váňa byli jako instruktoři osobně. Měli jsme přednášku na hrací ploše kvůli postavení. Máme další spoustu materiálů, které budeme postupně předávat, aby úroveň rozhodčích rostla.

Velmi důležitou složkou je transparentnost středočeských rozhodčích, kteří neměli u veřejnosti dobrou pověst. Jak s tímto chcete naložit?

Bereme to jako nový začátek. Naše otevřenost a transparentnost je jeden z hlavních principů, které jako komise chceme přinést. Na novém webu chceme mít jako komise rozhodčích svou část, kde chceme reagovat na podněty a dát týmům šanci se zeptat. Například při doložení video materiálu ze zápasu. Mají šanci se ptát na konkrétní situaci. Komise rozhodčích na vše bude veřejně reagovat bez žádného skrývání. Pojmenujeme, zda to chyby byla či nebyla, případně, proč se stala. Nechceme někoho trestat, ale chceme vychovávat. Cílem je, abychom s rozhodčími o chybách mluvili. Stejně tak aby se v pravidlech vzdělávali nejen hráči, ale i veřejnost. Výsledkem procesu nesmí být pouhé konstatování, že se stala chyba a rozhodčí obdrží trest. Naopak, chceme chybu pojmenovat, říct, proč se stala, a hlavně, aby se neopakovala.

Věřím, že tohle může fungovat i obráceně. Když to chyba rozhodčího nebude, tak se může poučit jak hráči, tak veřejnost.

Přesně tak. Transparentnost a komunikativnost dříve vázla. Je to dvousečné. Rozhodčí nedokázali reagovat na svoje chyby, protože nevěděli, jak je odstranit. Na druhou stranu spousta správně vyhodnocených situací byla považována za chybu a nikdo se nedozvěděl pravdu. My chceme jasně říct: tohle chyba je, tohle chyba není. Chceme, aby veřejnost znala znění pravidel.

Je někdo z krajských rozhodčích, kdo nebyl pozván na seminář?

Několik takových rozhodčích je, ale přijde mi nekorektní je jmenovat. Někteří skončili dobrovolně, ale existují i sudí, u kterých jsme se rozhodli je nepozvat.