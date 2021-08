Čáslav B – Sl. Jesenice 6:2

„V prvním mistrovském utkání jsme chtěli navázat na dobrý výkon z generálky a to se nám povedlo více než dobře. Měli jsme skvělý vstup do utkání, kdy se nám podařilo hned v první minutě vstřelit gól. Během chvíle jsme měli další stoprocentní šanci, kdy Dan Honc šel sám na gólmana, ale bránu minul. To se nám mohlo vymstít, protože vzápětí měl soupeř také velice slibnou šanci. Poté už vše bylo pouze v naší režii, v utkání jsme měli nespočet vyložených šancí. Sami na bránu šli třeba Konyvka, Král, Honc, Vávra, Papoušek. Dlouho jsem nehrál takové utkání, kde bychom měli tolik vyložený šanci. Mrzí mě dvě inkasované branky, které byly více než zbytečné. První branku jsme soupeře darovali špatnou rozehrou od stoperů. Druhou branku jsme inkasovali po naší nepozornosti, kdy náš stoper reagoval, respektive nereagoval na dlouhý míč. Škoda, že se nám ještě nepodařilo proměnit nějaké další šance, protože si myslím, že utkání mohlo skončit i vyšším rozdílem, ale jinak jsem s výsledkem i hrou víceméně spokojený,“ rozpovídal se po utkání spokojený čáslavský trenér Lukáš Jirků.

Branky: 1. Papoušek, 21. Čáp, 41. Trekoval, 61. Kulhánek, 66. Dastych, 88. Konyvka – 47. a 83. Kadslec. Poločas: 3:0.

Čáslav B: Kovařík – Čáp, Kubín, Trekoval, Eisner (66. Dastych), Klepal (68. Novák), Papoušek, Kulhánek (62. Vávra), Tůma (46. Fišr), Konyvka, Honc (46. Král).