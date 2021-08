Pečky – Bílé Podolí 4:0

„Výsledek vypadá hrozivě. Nehráli jsme nijak zázračně, ale čtyři góly jsou dost. První gól jsme dostali z rychlého protiútoku a domácí pak měli další šance, mohli vedení navýšit. My jsme to ale přežili. Do druhého poločasu jsme chtěli být aktivnější, hráli jsme na dva útočníky. Ale vepředu se nám nedařilo. Pečky kopaly také penaltu, tu nedaly. Myslel jsem si, že jsme z nejhoršího venku. Ale my jsme v nastoleném trendu pokračovali. Soupeř se dostal ve druhé půli pětkrát za půlku a dal tři branky. Naše obranná činnost plakala a vepředu jsme toho moc nepředvedli,“ nehledal výmluvy trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Branky: 26. Sova, 55. Müller, 69. Jedlička, 85. Brunclík. Poločas: 1:0.