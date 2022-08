V polovině minulé sezony neměl sázavský celek rozhodně na růžích ustláno. Vedení nezahálelo a přivedlo hned několik borců. A vše si sedlo podle představ trenéra. Aby také ne – Sázava vyhrála na jaře deset ze třinácti zápasů a tabulkou se hrnula velkou rychlostí vzhůru. Padla jen dvakrát jednou plichtila. Takže doplnění nebo posílení kádru bylo podle kouče zbytečné. „Odešel jen Jakub Švec do Hlízova. Odvedl u nás za dvanáct let skvělou práci. Má moje díky a přejeme mu v novém angažmá to nejlepší,“ vzkázal na dálku trenér Pavel Chuchla dnes už útočníkovi Hlízova. „K nám nepřišel nikdo. Nebylo potřeba rozšiřovat kádr,“ přidal hrající kouč Sázavy.