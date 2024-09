Mnichovo Hradiště – Uhlířské Janovice 3:1

„Odjíždíme bez bodů, ale s hlavou nahoře. První poločas jsme de fakto jen bránili, žádnou příležitost jsme si nevytvořili. Brzy jsme se zbavovali míče a nebo naopak jsme ho dali pozdě. Bohužel góly jsme dostali zbytečné. První gól jsme nebyli důrazní u vápna a soupeř trestal. Druhý gól jsme dostali z rohu, kdy jsme nepohlídali náběh,“ popsal první poločas utkání trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

„Druhý poločas jsme si řekli, že nemáme co ztratit, vysunuli jsme se a neslo to ovoce. Nejprve jsme dali břevno poté i gól a byli jsme zpět ve hře. Mezitím jsme měli ještě jednu šanci, kdy to gólman vytáhl na roh. Spadli jsme dolů po Kmochově chybě, kdy napálil hráče před sebou a míč se odrazil do brány. Měli jsme ještě další dvě nebo tři šance, ale bohužel jsme nedokázali dát,“ litoval Dotlačil. „Sráží nás trochu klid v zakončení. Za druhý poločas kluky určitě mohu pochválit, makali, ale bohužel k bodům to nevedlo,“ dodal kouč Uhlířů.

Branky: 18. Geissler, 21. Zajíček, 78. Majdl – 62. Randliszek. Poločas: 2:0.

Uhlířské Janovice: Kmoch – Barták, Zadražil, Novotný, Kulhánek (84. N. Marek), Šusta, Randliszek (80. Jelínek), Vyhnánek (75. Vinický), J. Kopp, Roubíček (60. Beneš), T. Kopp (52. Veselý).