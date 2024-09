Čáslav B – Kutná Hora 3:0

„Derby jsme zvládli herně i výsledkově. Přišlo dvě stě padesát lidí, bylo velmi teplé počasí a diváci viděli tři góly v síti Kutné hory. Pivo studené, co víc si na domácím hřišti přát. Hezká neděle,“ usmíval se trenér čáslavského béčka Vratislav Junek. „Kutná hora neměla v sestavě pár hráčů kvůli zranění, my naopak měli vzadu Mráze a vrátil se po měsíci Čuchal do zálohy. Hosté nás v podstatě ničím neohrozili. Horší to bylo tentokrát s výkonem rozhodčího. Spoustu jasných faulů nechával bez povšimnutí, nám určitě sebral jednu penaltu. Na obě strany to tak nějak matlal, nakonec si stěžoval na diváky kvůli kritice. Já osobně vedu hráče k tomu, aby si diváků a jejich projevů nevšímali a doporučoval bych to i rozhodčímu. Sám si nepomůže a obvykle je to potom ještě horší. Utkání nezvládal, ale beru, že se to pokaždé nepovede. Přeju mu ať se mu daří lépe,“ řekl dobře naložený kouč domácího mužstva.

„Derby jsme prostě nezvládli, domácí byli lepší,“ sportovně přiznal trenér Kutné Hory Pavel Šimáček. „Limituje nás počet hráčů, k utkání jsme jeli v podstatě ve dvanácti a to se ještě Kacafírek dával horko těžko dohromady, po přestávce musel střídat. Zranil se Strnad, Hradílek a Kulhánek jsou v Červených Pečkách,“ popsal stav kádru Šimáček. „Hořeli jsme v obraně, dopředu jsme byli jaloví. Než jsme se vzpamatovali, tak jsme prohrávali a ještě nás jednou podržel Dastych. Ve druhém poločase jsme chtěli napadat výš, ale neměli jsme vyloženou šanci. Po ztrátě ve středu hřiště jsme dostali druhý gól a už před touto situací měli domácí nějaké šance. Takže bylo otázkou času, kdy inkasujeme. Na konci jsme měli optický tlak, ale žádnou pořádnou šanci jsme neměli. Dostali jsme třetí gól, domácí vyhráli zaslouženě,“ uvedl kouč Kutné Hory.

Branky: 10. a 90+2. Vilím, 58. Ronovský. Poločas: 1:0.

Čáslav B: Bína – D. Dastych, Havrda, Mráz, Lebduška, Bašek, Čuchal (70. Houfek), Fišr (77. Klepal), Havránek (89. Sechovec), Ronovský (64. Novák), Vilím.

Kutná Hora: J. Dastych – Teslík, M. Čáp (87. Klement), Franc, F. Čáp, Pleva, Kacafírek (55. Vavřík), Piskač, Šámal, Strnad (17. Schovanec), Uher.