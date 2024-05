/FOTO/ Jako dorostenec nastupoval v bráně, poté se přesunul do pole. A asi udělal dobře.…

„Po vstupu do zápasu nám dělala velký problém hra středových hráčů, které jsme špatně dostupovali. Chtěli jsme být všude a nebyli nikde. Zareagovali jsme po čtvrthodince rotací v sestavě. To nám přineslo klid a přes obdržený gól po průniku po právem křídle postupně i převzetí iniciativy. Srovnat mohl Šveřepa, který se ale se střelou unáhlil. Volenec mířil v tutovce z malého vápna do boční sítě a Mikyskovy nůžky jen malém přerazily břevno. Průnik Víška zastavil ve vápně hostující gólman pouze faulem a následnou penaltu s jistotou proměnil Semrád,“ řekl k prvnímu poločasu trenér domácího mužstva Roman Masopust.

Slovanu chybělo podle manažera nadšení, hlízovský kouč své hráče ocenil

„Do druhé půle jsme šli ještě aktivněji. Od začátku jsme si vytvářeli množství šancí. Své příležitosti měli Semrád, Víšek, Volenec a hlavou Petr. O výhru se postaral ve druhé půli velmi aktivním výkonem Šveřepa, který proměnil své nájezdy v 64. a 82. minutě,“ popsal důležité momenty Masopust.

„Pro nás to byla dvojí výhra. První byla už samotné složení týmu. Po minulém zápase z Hlízovem jsme zůstali bez dalších dvou hráčů a hlavně u Vávry po otřesu mozku a naštípnutých žebrech uvidíme, jak dlouho nám bude chybět. Pomohli nám dorostenci a B tým a patří jim dík. Zvládli to výborně,“ pochvaloval si kouč vítězného celku.

Branky: 32. Semrád (z PK), 64. a 82. Šveřepa – 16. Milner. Poločas: 1:1.

Vrdy: Kopecký – Vavřina Šveřepa, Volenec, Andrle, Mužátko (60. Plašil), Semrád, Šranko, Mikyska (71. D. Kapounek), Víšek, L. Petr (87. Šulc, 90. Sucharda).