Průhonice – Hlízov 1:0

Jakoby si hlízovští fotbalisté vystříleli všechny ostré patrony v minulém kole, kdy deklasovali Rejšice třinácti zásahy. Nyní vyšli střelecky i bodově naprázdno. Na lídra tak nyní ztrácejí rovných deset bodů.

„Zápas jsme si podle mě prohráli svojí lajdáckostí a ustrašeností v prvních třiceti minutách, kdy jsme díky výbornému Míškovi přežili tři šance domácích. Ale nakonec jsme inkasovali zbytečný gól ze standardky, kdy jsme nedokázali míč hlavou odvrátit a domácí stoper ho docvaknul do sítě. To nás probralo a do poločasu jsme dali krásný gól z trestného kopu, který nám nebyl i k překvapeni domácích hráčů uznán asi po třiceti vteřinách naší radosti. Prý kvůli ofsajdu,“ zlobil se hlízovský trenér David Linhart. „Za druhý poločas bych chtěl kluky pochválit, domácí jsme do ničeho nepustili a sami měli čtyři stoprocentní šance. Ke konci už to bylo složité, vesměs každá akce končila ofsajdem, nebo útočným faulem. Když ale nedáme šance po samostatných nájezdech, nebo hlavou ze stoje do úplně prázdné brány, tak s těmito kvalitními týmy body asi dělat nebudeme. Jsem zklamaný z toho, že se nám úplně rozpadla osa týmu. Máme spoustu zraněných a nemocných, každý týden chybí minimálně čtyři klíčoví hráči. Místo abych vybíral podle formy, tak jsem rád, že dáme dohromady vůbec jedenáct zdravých lidí,“ řekl po zápase Linhart.

Branky: 29. Neuberg. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Tomíšek, Šusta, M. Šváb, Jarůněk (46. Puk), Hačka, Tafel, Vyhnánek, Maxa, T. Šváb (69. Frejlach), Šesták.