Minutu před koncem vypršení hrací doby dostal červenou kartu domácí Lukáš Čáp za faul na gólmana hostí Petra Honse. V zápise o utkání rozhodčí zápasu David Váňa popsal faul jako „bezohledné kopnutí do rukou brankáře v souboji o míč“. Semický brankář nemohl dále pokračovat ve hře a vydal se do kabin. Jenže neměl klíč od šatny, pro který se vracel na střídačku. Na cestě nejprve strčil do jednoho z fanoušků domácího mužstva a poté byl napaden dalším divákem.

Rozhodčí Váňa popsal situaci v zápise takto: „Po skončení utkání došlo k napadení brankáře hostí, který při odchodu do kabin bezvýznamně odstrčil jednoho z diváků (p. Martina Výborného). Martin Výborný byl členem pořadatelské služby do 88. minuty a v téže minutě při výše uvedeném incidentu byl již neoznačen vestou a stál mezi diváky. Poté jiný divák (po zjištění Mužátko David) udeřil pěstí brankáře hostí do obličeje (vedoucí H nahlásil podezření zlomeniny nosu). Brankář se vracel pro klíče od kabiny skrz hlouček diváků. (Informaci s klíči nám sdělil VH). K tomuto incidentu došlo vlivem nedostatečně zajištěné pořadatelské služby neboť nebyl řádně zajištěn odchod hráčům z hrací plochy. VH sdělil, že zavolali PČR a RZS z důvodu výše uvedeného napadení,“ stojí v zápise o utkání.

Domácí tábor se nehodlal k celému incidentu vyjadřovat. „Teď nemohu nic říkat, omlouvám se,“ byl stručný vedoucí paběnického mužstva Josef Říha.

Ani vedoucímu Semic nebylo do řeči. „Nechci to vůbec rozebírat, vše je jasně popsané v zápise,“ uvedl Miroslav Čepelka. „Rozhodně z toho nadšený nejsem, uvidíme, jaké budou zdravotní následky. Každopádně je náš brankář v nemocnici. Čekáme na výsledky z nemocnice a na rozsah zranění hlavy našeho brankáře, který možná taky už letos dochytal. Ale teď momentálně přesný rozsah zranění po tom napadení neznáme. Každopádně někteří rádoby fanoušci jako ten jeden domácí, nejspíš posilněn alkoholem, by snad ani na zápasy neměli chodit. Výsledek mě teď vůbec nezajímá, zajímá mě akorát to, aby byl náš brankář zdravotně v pořádku,“ dodal Čepelka.