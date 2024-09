Cestu za návratem do divize načali fotbalisté Čáslavi znamenitě. Po pěti odehraných zápasech v krajském přeboru jsou nadále stoprocentní. V pokračování soutěže vyhráli o tři branky na hřišti Tuchlovic, hattrickem se blýskl stejně jako minulý týden útočník Daniel Turyna. Spolu s Čáslaví má plný počet bodů také Velim a na souboj těchto dvou rivalů dojde příští neděli.

Tuchlovice – Čáslav 1:4

„Hodnocení musí být pozitivní. Do utkání jsme vstoupili dobře a rychle jsme se ujali vedení z pokutového kopu. Dvacet minut jsme si vytvářeli šance, měli jsme asi čtyři velice dobré, ale nedokázali jsme je proměnit. Pak jsme dostali vyrovnávací gól, měli jsme útlum a soupeř hru vyrovnal. Začal být nebezpečný, především po dlouhých nákopech. My jsme naštěstí těsně před poločasem po pěkné akce přidali druhý gól, když se po centru prosadil Turyna,“ popsal první poločas čáslavský trenér Roman Kučera.

„V kabině jsme si řekli, co bychom chtěli hrát ve druhém poločase a hlavně že chceme zlepšit náš výkon. Dali jsme rychle dva góly a pak už se jen dohrávalo. Je to pro nás dobrý výsledek i dobrý vstup do sezony,“ pochvaloval si kouč vítězného mužstva.

Tomu kazí radost z výsledků zranění některých hráčů. „Náš problém je zdravotní stav hráčů. Nemáme Kučeru, problémy má Junek, Nešpor byl na dovolené. Nebyli jsme v plné síle, ale zvládli jsme to a jsme za to rádi,“ dodal Roman Kučera.

Branky: 30. Kraus – 5., 45+1. a 63. Turyna (1. z PK), 46. Chábera. Poločas: 1:1.

Čáslav: Vyhnánek – Chábera, Turek, Turyna (69. Ronovský), Slavík, Junek (46. Bašek), Záruba, Kraj, Nekvinda (77. Fišr), Konyvka.