Uhl. Janovice – Teplýšovice 2:0

„Podali jsme koncentrovaný výkon. Měl jsem ze soupeře obavy, má kvalitní mužstvo, ale my jsme ho skoro k ničemu nepustili. Hráli jsme zkušeně a šance jsme měli hlavně my,“ vyprávěl po vítězném zápase trenér Uhlířských Janovic Radek Förster. „První branku jsme dali po kombinační akci, do prázdné brány střílel Čermák. Druhý gól přidal Srba. Z celkového pohledu jsme byli se soupeřem, který je v tabulce nad námi, lepším týmem. Kluci si zaslouží pochvalu nejen za toto utkání, ale za celý podzim. Na začátku sezony se to nevyvíjelo úplně dobře, ale pak jsme se rozjeli k parádní jízdě. A za to patří hráčům velký dík,“ radoval se po zápase janovický kormidelník.

Branky: 24. Čermák, 83. Srba. Poločas: 1:0.