Další sezona I. B třídy čeká zanedlouho sázavské fotbalisty, kteří na rozdíl od předešlých ročníků budou k mistrovským zápasům nastupovat ve skupině D. Sázavský hrající trenér Pavel Chuchla ale změnu skupiny kvituje, také očekává dobré umístění jeho svěřenců.

Z fotbalového utkání I.B třídy Sázava - Pátek (3:2) | Foto: Foto: Bc. Marek Novák

„Čeká nás účast ve skupině D, což je pro nás změna. Moc neznáme soupeře, některé jsme si nasledovali, nicméně je to pro nás výhoda z hlediska cestování, většina týmů je v okolí Sázavy. Navíc budeme většinou hrát v sobotu, což je také plus. Rádi bychom, i přes ne úplně široký kádr, hráli o vrchní polovinu tabulky, ideálně do šestého místa,“ nastínil Pavel Chuchla ambice Sázavy v nové sezoně.