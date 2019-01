Sázava /ROZHOVOR/ - Fotbalisté Sázavy skončili po podzimu na sedmém místě tabulky I. B třídy. Trenér Pavel Chuchla v rozhovoru pohovořil o následující částí sezony, ale také o problému v koncovce či možných posilách.

Trenér fotbalistů Sázavy Pavel Chuchla (ve žlutém). | Foto: archiv

Jste spokojený se sedmým místem?

Jsem celkem spokojený, mužstvo v posledních letech prochází obměnou. V létě odešli čtyři důležití hráči a nahradili je velice mladí fotbalisté, kteří s dospělým fotbalem teprve začínají. Měli jsme obavy, abychom soutěž zvládali na úrovni, a to se nám celkem podařilo. Dopadlo to podle zhruba podle našich představ, větší ambice jsme neměli, samozřejmě více bodů se vždycky hodí. Nedávali jsme si za cíl konkrétní příčky, stačilo nám, abychom nebyli bezprostředně ohroženi sestupovou pozicí, což se podařilo.

Sázava na podzim vstřelila sedmnáct branek, což je nejmenší počet společně s Pátkem a Vrdy. Jak to hodláte napravit?

Koncovka nás trápí, víme o tom. Obrana není úplně špatná, ale v útočné fázi nedáváme moc branek, také nás to stálo nějaké body. Šance jsme si vytvořili, ale bohužel jsme jich spoustu neproměnili. Sedmnáct branek je prostě málo a odráží se to i na některých výsledcích.

Můžeme tedy očekávat nějaké posily?

Posílit bychom chtěli, ale je to otázka budoucího jednání, zatím nevíme, jak dopadne. V hledáčku máme čtyři hráče, kteří by měli zkvalitnit náš tým, a také trochu rozšířit počty, protože hrajeme s úzkým kádrem a můžou přijít zranění. Zatím ale nemůžu nic dalšího říct, o hráče je boj.

Je někdo z týmu na odchodu?

O nikom nevím, nikdo neříkal, že by chtěl odejít. Ale možné je všechno. Věřím, že minimálně v současném stavu půjdeme do jara.

Kdy začínáte zimní přípravu a jak bude probíhat?

Začínáme druhého února, Budeme se věnovat fyzičce, trochu si zaběháme, tréninky budou dvakrát až třikrát týdně. Máme k dispozici halu a posilovnu, takže toho adekvátně využijeme. Také nás čeká týdenní soustředění v Jindřichově Hradci, tam bude intenzita tréninků o něco vyšší. V posledních třech týdnech budeme nejspíš chodit na umělou trávu v Kostelci nad Černými Lesy, kde budeme trénovat společně s tamním klubem. Odehrajeme čtyři přátelská utkání, páté je zatím ještě v jednání.

Co očekáváte od jarní části sezony?

Tabulka není jednoznačná, my bychom se chtěli co nejdříve dostat do klidného pásma, abychom se nemuseli stresovat. Také musíme zapracovat na zmiňované koncovce, chce to více branek. Rádi bychom vyhrávali doma, není to špatné, ale občas jsme zbytečně ztratili body, navíc by si to zasloužili fanoušci, chodí jich skoro nejvíc v soutěži a rád bych, aby viděli dobré výkony na domácím hřišti.