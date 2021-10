Hlízov – Sokoleč 2:4

Parádně vyšel start do zápasu domácím a Jarůněk hned z první akce otevřel skóre. Pak si vzal slovo Šťastný a po jeho trestném kopu bylo vyrovnáno. I podruhé vedl Hlízov, trefil se Šesták, i podruhé vyrovnal Šťastný. A zase z trestňáku. Jenže po změně stran už dávali góly pouze hosté. Obě vstřelil Křivánek, tu první z pokutového kopu.

V závěru byl vyloučený domácí Jiří Růžička za protesty, v nastavení pak neudržel nervy na uzdě trenér David Linhart a za své nepublikovatelné výrazy dostal také červenou kartu.

„Zápas se mi hodnotí těžko, hned z první akce jsme vedli po krásné individuální akci, hosté byli opaření. Bohužel jsme vedení dlouho neudrželi, protože jsme inkasovali laciný gól z přímého kopu. Znovu jsme se dostali do vedení po střele z dálky, ale opět jsme inkasovali z dálky z trestného kopu. Druhý poločas jsme hráli proti opravdu silnému větru, který proti prvnímu poločasu zesílil minimálně o tři stupně. Přesto jsme měli za stavu dva dva tisíciprocentní šanci dát na tři dva a podle mě bychom už zápas zvládli. Nicméně jsme neproměnili, následovala penalta a bylo po zápase. Konec už silně připomínal náš zápas v Sokolči před čtyřmi lety. Musím uznat, že Sokoleč má dobrý tým, zatím to byl nejlepší soupeř, s jakým jsme hráli.

„Odbojované utkání, děkuji všem svým hráčům. Do zápasu jsme vstoupili ale velmi špatně, už v první minutě utkání jsem obdrželi branku. Ostatně celý první poločas byl z naší strany špatný. Celý tým může děkovat Petrovi Šťastnému, že nás udržel ve hře o výsledek utkání. Dvakrát za první poločas vstřelil gól ze standardní situace. Díky jemu byl poločasový výsledek dva dva,“ řekl k prvnímu poločasu utkání trenér hostujícího týmu Jan Hlavatý. „Po změně stran jsme dokázali soupeře zatlačit na jeho polovinu hřiště. Věřil jsem klukům, že dokáží zápas zvrátit na naší stranu. To se nám nakonec povedlo a to díky dvěma gólům Křivánka, kdy si odvážíme velmi cenné tři body z Hlízova. Děkuji soupeři za dobré a velmi bojovné utkání,“ uvedl Hlavatý.

Sokoleč ztrácí na druhém místě tabulky pouhý jeden bod na Průhonice, které poprvé v sezoně prohrály.

Branky: 1. Jarůněk, 22. Šesták – 15. a 30. Šťastný, 73. a 84. Křivánek (první z PK). ČK: 80. J. Růžička (Hlízov), 90. Linhart (trenér Hlízova). Poločas: 2:2.

Fotbal Hlízov: Míšek – Tomíšek, Puk, J. Růžička, Jarůněk, Hačka, Tafel, Vyhnánek, Maxa, T. Šváb, Šesták.

SK Sokoleč: Shokodko – Snop, Šťastný, R. Hruška, Fink, Křivánek, Javorek, Ramšák, Trumpus, L. Hruška, Kozel.