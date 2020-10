První velké emoce vyvolala 19. minuta, kdy po sporném souboji odpískal sudí penaltu pro domácí celek. A Havrda ji proměnil. Poločas už se pak dohrál za častých protestů podolské lavičky, která se dost často výrokům sudího divila.

Krátce po přestávce ale Kobylky soupeři paradoxně nahrály. Hosté zbytečně zahráli malou domů, což nakonec neunesl brankář Jiří Dastych. Po odpískání standardky viděl první žlutou kartu a po vstřelení gólu Havrdou následně i druhou žlutou. Obě za protesty. Za stavu 2:0 tak musel do branky hostí veterán Beran.

Poslední velkou vlnu emocí vzbudila 62. minuta, kdy dal gól podolský Tomáš Švadlenka. Pomezní Roman Jarolímek ale zvedl praporek nad hlavu. „Jednalo se o metrový ofsajd,“ vysvětloval lajnový sudí dotazujícímu se vedoucímu mužstva Petrovi Heřmánkovi. Ten se mu vysmál se slovy: „To je normální vražda.“

Zbytek zápasu si už Vrdy pohlídaly. Pěkný gól vstřelil ze standardky po větru ze čtyřiceti metrů Ondřej Plašil a na konečných 4:0 upravil v poslední minutě Šveřepa.

Šváb: Rozhodčí byl frustrovaný

„Každý, kdo na zápase byl, viděl v prvním poločase tendenční pískání. Nemohli jsme se dostat do hry. Penalty byla, nebyla. Domácí měli předtím dva úniky, kdyby je vyřešili lépe, bylo by to fotbalové. Takovou penaltu písknout je už za hranicí. Šlo o frustraci rozhodčího z minulého zápasu, kdy nám pískal. Smutné je, že nám tohle řekl do očí,“ nechápal trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

Při druhé brance ale hosté Vrdům pomohli. „Navíc se nechal vyloučit brankář. Malá domů byla jasná. Byla to triviální chyba gólmana. Měl to lépe přečíst a odkopnout míč do autu. Hra v deseti byla z naší strany lepší než celý první poločas. Někteří hráči začali hrát fotbal. Pak jsme dostali ještě dva góly do otevřené obrany. To už nehrálo roli,“ dodal Šváb.

A jak trenér hostí viděl neuznaný gól na 1:2? „Z lavičky jsem viděl, že hráč do pozice dobíhal, ale rozhodčí jsou páni situace. Nemohu na to nic říct, protože by se vše zase obrátilo proti nám.“

Vrdský trenér Milan Tomíšek si střihl roli hrajícího kouče celých devadesát minut na stoperu a hru svého týmu zkritizoval: „Šlo o derby, ale nebylo vyhrocené. V prvních minutách jsme nedali dvě šance. Podolí nemělo v první půli nic. Dali jsme gól z penalty, měli jsme se uklidnit, ale spíše jsme se přizpůsobili hře soupeře. Hrozné. Do druhé půle jsme to nechtěli flákat. Vyhráli jsme sice čtyři-nula, ale nepodali jsme dobrý výkon. Kluky nemám za co pochválit. Nicméně tři body jsou zlaté.“

Vrdy – Bílé Podolí 4:0 (1:0, 20. pk a 50. Havrda, 78. O. Plašil, 90. Šveřepa). Rozhodčí: Glogar. ČK: 50. Dastych (BP). Vrdy: Garčár – Vavřina, Tomíšek, Petr, Andrle (82. Šolta), Šveřepa, D. Růžička (74. O. Plašil), J. Růžička, Havrda, Franc (82. Rubeš), Mikyska. Hrající trenér Milan Tomíšek. Bílé Podolí: Dastych – Kupka, Šejvl, Jansa, Kubát, Hájek, Fejfar, Bíža (50. Beran), Šálený, T. Švadlenka, Radovnický (71. Štoček st.). Trenér Bohuslav Šváb.