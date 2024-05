„První poločas se nám moc nedařilo, byla to první poločas z obou stran taková holomajzna. Navíc se zároveň hrál hokej, takže se hrálo téměř bez diváků, což ke kvalitě hry obou týmů také moc nepřispělo,“ hlesl po utkání trenér Hlízova David Linhart. „My jsme se dostali do dvou, tří pološancí, ale finální řešení bylo vždycky zbrklé a nedůrazné, takže poločas skončil bez branek. Druhý poločas zároveň s diváky přišel i trochu fotbal a góly. Změnili jsme rozestavení a posunuli nahoru Jirku Růžičku, který udržel hodně balonů a vykoledoval si i jasnou penaltu, kdy ho stáhl stoper hostů při střele. Druhý gól jsme dali po centru Krále, kdy to dobře zavřel Kruliš na zadní tyči a bylo po zápase. Hosté se zmohli už jen na jeden trestný kop za ruku z hranice vápna, ale Míška neohrozili. Takže krátce první poločas dobrý určitě nebyl, s druhým už spokojeni být v rámci možností můžeme,“ okomentoval zápas hlízovský kouč.

Branky: 65. Jilemnický (z PK), 69. Kruliš. Poločas: 0:0.

Hlízov: Míšek – J. Růžička, Šesták, Jilemnický, Málek (20. Kubín), Tichý (46. Hačka), P. Růžička, Zdeňka, Král, M. Šváb (58. Vojtíšek), Kruliš (81. Martínek).