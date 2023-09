Parádní náplast na středeční šrám dali fotbalisté Slavoje Vrdy, kteří jsou nováčkem krajské I.A třídy. Po středečním debaklu 1:7 ve Staré Boleslavi doma zdolali dalšího nováčka soutěže, tým Psár. Domácí dostali branku už ve druhé minutě, ale do poločasu Šveřepa srovnal z penalty a vítězství trefil po změně stran Kapounek.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Vrdy – Psáry 2:1

„Ve středu jsme dostali nařezáno ve Staré Boleslavi po velmi špatném, odevzdaném výkonu. Šli jsme do zápasu s respektem k soupeři, ale s maximálním nasazením a především zodpovědně organizovaní. Přesto jsme si opět připsali negativní rekord. V minulých zápasech jsme dostali góly v 8. a 4. minutě, tentokrát jsme inkasovali už v minutě druhé. Psáry šly v rychlosti do protiútoku z pravé strany a následnou přihrávkou do kapsy za obranu šly do samostatného nájezdu, který proměnily. Od té chvíle byla hra vyrovnaná, měli jsme mírnou převahu na středu hřiště a o něco nebezpečnější kontry. Dvakrát jsme se prosadili zprava do vápna. Poprvé jsme nastřelili boční síť, napodruhé jsme Kapounkovu přihrávku pod sebe nedokázali nasměrovat mezi tři tyče. Největší příležitost měli ale hosté, když využili vysokého postavení brankáře Kopeckého a z hloubky hřiště se pokusili o lob, který skončil na břevně jeho branky. Šveřepa se dvakrát dostal sám do vápna, jednou si balon zbytečně přehazoval na druhou nohu a podruhé ho v samostatném nájezdu dokázal obránce výborně rozhodit. Gól padl po hrubce hostujícího brankáře, který neodhadl centrovaný míč prodloužený stoperem a ošklivě zboural Mikysku. Z nařízené penalty s přehledem vyrovnal Šveřepa,“ popsal důležité momenty prvního poločasu trenér domácího mužstva Roman Masopust. „Na začátku druhé půle jsme si vybrali slabších deset minut. Psáry nás presinkem dostávaly do složitých situací a po zisku chodily do rychlých kolmých náběhů. Hra se následně vyrovnala a naše šance měli opět Šveřepa s dvakrát Vávra, který ve vápně na poprvé mířil těsně vedle pravé tyče a ve své druhé šanci vysoko přestřelil. Vítězný gól padl z pravé strany, když Kapounka napoprvé vychytal brankář hostí, ale odražený balon napodruhé nekompromisně už z brankové čáry uklidil. Hosté měli také svoje dvě šance, ale dvakrát předvedl výborný zákrok Kopecký,“ oddechl si kouč Slavoje Vrdy.

Branky: 35. Šveřepa (z PK), 68. Kapounek – 2. Pek. Poločas: 1:1.

Vrdy: Kopecký – Vavřina, Nový (86. Plašil), Šveřepa, Kapounek (90. Šablystyy), Volenec, Šranko, Růžička, Vávra, Mikyska (69. Novák), Víšek (77. Nesládek).