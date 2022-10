„Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme hráli velice dobře, měli jsme ve hře věci, na kterých v týdnu pracujeme. Hráli jsme kombinačně, nechybělo nám sebevědomí. Soupeře jsme nepouštěli do gólových příležitostí, i když jedou nás podržel gólman Malý. Mrzí mě, že jsme nedohráli jednu standardku a domácí dali vedoucí gól,“ litoval Libor Tichý, trenér Kutné Hory. „Ve druhém poločase jsme zůstali v kabině, vůbec nevím, co se stalo. Hned jsme dostali na dva nula a tím jsme ztratili otěže zápasu. Oni dostali klid na kopačky a na umělce jim to sedlo. Jsem zklamaný, musíme hrát zodpovědně hlavně při bránění a to se nám nedařilo. Soupeři vyšlo všechno směrem dopředu a proto si odvážíme tak krutou prohru. Na konci jsme jen korigovali na větší odpor jsme neměli,“ uznal kouč Tichý.

Kanonýr Deníku Luboš Štoček se za čtyři góly velké chvály nedočkal

Branky: 20. Dolejš, 46. Jablonský, 59. a 68. Novák, 83. Nadri - 85. Nekvinda. Poločas: 1:0.

Kutná Hora: Malý – Mommers (74. Šámal), Franc, Čáp, Nekvinda, Kukal, Pleva, Exner, Piskač, Křelina (65. Vokoun), Marek (74. Barenčík).