O jedinou branku v prvním poločase se v třiatřicáté minutě postaral Vladimír Maxa, který krásnou střelou z dálky trefil šibenici domácí brány. Další branky padly až ve druhém poločase, po šesti odehraných minutách si dal vlastní branku Radek Toman, hned o dvě minuty později dal třetí branku Hlízovských Tomáš Šváb. Lukášovi Křelinovi stačilo dvanáct minut od nástupu na hřiště, než se prosadil střelou z dálky. V posledních deseti minutách, nejdříve v jednaosmdesáté minutě, a poté v osmaosmdesáté minutě, se prosadil Vladimír Maxa, který si tak připsal hattrick. Utkání skončilo jasnou výhrou Hlízova 0:6.

„Utkání se nám vyloženě nepodařilo, měli jsme nějaké absence, celkový výraz hry byl špatný. První poločas jsme ještě v rámci možností stíhali obsazovat hráče soupeře, kteří jsou všichni fotbalisti. Mysleli jsme si, že se nám proti nim bude hrát dobře, ale trestali téměř všechny naše chyby, z každého náznaku šance dávali branky, mají to v noze. Když se dostaneme do šance my, tak to vypadá, že ani nechceme dát branku. Výsledek 0:6 je šílený, druhý poločas z naší strany nestál za nic, ale to je realita, jsme s tím smíření. Teď už se budeme víceméně připravovat na příští sezonu,“ zhodnotil utkání trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Hřiště bylo docela dobré, takže jsme chtěli hrát kombinační fotbal, což se nám docela dařilo. Domácí jen nakopávali, nám se v třiatřicáté minutě podařilo dát branku, když Maxa tři metry za vápnem vyslal krásnou střelu a vymetl šibenici. V poločase jsme vedli o jednu branku, myslím si, že zaslouženě, kromě branky jsme měli další dvě stoprocentní šance, které jsme neproměnili,“ zhodnotil průběh prvního poločasu trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Do druhého poločasu jsme prostřídali, chtěl jsem, aby si zahráli všichni, protože už je všechno rozhodnuté. Všichni střídající hráči hru oživili, Lukáš Křelina navíc dal krásnou branku z třiceti metrů. Ve druhém poločase bylo podle mě na hřišti pouze jedno mužstvo, domácí se jen vztekali, my jsme hráli dobře, využili jsme své šance. Podolští mají sice dobrého brankáře Dastycha, ale s většinou branek nemohl nic dělat, byly to opravdu nádherné branky. Myslím si, že diváci byli spokojení.

Bílé Podolí odehraje příští utkání v sobotu 15. června o 15:00. Podolští vyrazí do Loučeně, se kterou na podzim vyhráli 5:2 díky brankám Jelínka, Lukáše Tomana, a Spáčila.

Poslední kolo sezony odehrají svěřenci Davida Linharta na domácí půdě v sobotu 15. června od 13:30, soupeřem jim bude mužstvo z Liblice, kterou v listopadovém utkání vyprovodili Hlízovští výhrou 0:2, prosadili se Martin Frejlach, a Lukáš Křelina z pokutového kopu.

Bílé Podolí – Hlízov 0:6 (33., 81., 88. Maxa, 51. Toman vlastní, 53. T. Šváb, 67. Křelina)

Bílé Podolí: Dastych – Kubát, Kupka, Toman, Skala, Chmelař, Pulkert, T. Švadlenka (81. J. Švadlenka), Štoček, Jelínek, Weinlich. Trenér Bohuslav Šváb.

Hlízov: Míšek – M. Šváb, Navrátil, Kopecký, Frejlach (55. Křelina), Tafel, Kvíčala (46. Hačka), Růžička, Maxa, Výborný, T. Šváb (71. Tomíšek). Trenér David Linhart.