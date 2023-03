Také druhé jarní utkání krajské I.A třídy zvládli za tři body a zase na to potřebovali tři branky stejně jako v Hlízově před týdnem. Fotbalisté čáslavské rezervy porazili na svém trávníku Luštěnice. Domácím vyšel úvod utkání, kdy dali za jedenáct minut dva góly. Výhru pečetil chvíli před koncem střídající Vrána. Čáslavské béčko se tak díky tomu sune v tabulce nahoru a bodově dotahuje týmy v klidných vodách.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Luštěnice 3:0

„Nastoupili jsme opět posíleni o hráče z A mužstva, takže jsem předpokládal určitou herní převahu, kterou jsme v prvních dvaceti minutách využili k vedení 2:0. Mohlo to být určitě o jeden více, ale asi se nedá proměnit všechno,“ přemýšlel nahlas Vratislav Junek, trenér čáslavské rezervy. „Druhou půlku jsme nehráli moc dobře, a opět jako v minulém utkání jsme místo držení balonu začali kopat dlouhé balony a zbytečně jsme pospíchali, ačkoliv jsme vedli. Hosté měli obrovskou šanci a kdyby snížili, asi by to dopadlo všelijak. Naštěstí jsme přidali třetí gól a bylo rozhodnuto,“ oddechl si Junek.

Branky: 6. Vilím, 11. Novák, 84. Vrána. Poločas: 2:0.

Čáslav B: Vlček – Mach, Kurka, Špičák, Lebduška, Chábera (57. Havrda), Novák (46. Tuzar), Dastych (69. Vrána), Vilím, Hannich, Marek.