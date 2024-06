Čáslav B – Stará Boleslav 6:1

„Předposlední utkání na domácím hřišti jsme zvládli vysokou výhrou. Stará Boleslav je v tabulce pod námi a hraje o záchranu. Bylo vidět, že nejsou úplně v pohodě,“ všiml si trenér čáslavského béčka Vratislav Junek. „Nám se podařilo vstřelit rychle gól, bohužel to ale vedlo k úpadku tempa a do přestávky to už bylo takové vlažné z obou stran. Po přestávce jsme zase přidali a konečně se na to dalo zase koukat a padly i hezké góly,“ pochvaloval si kouč vítězného týmu.

Branky: 21. Vilím, 48. Mach, 54. Ronovský, 78. Bašek, 80. Záruba, 90. Dastych. Poločas: 1:0.

Čáslav B: Usenko – Bašek, Záruba, Havrda (73. Houfek), Čuchal (49. Klepal), Ronovský (63. Dastych), Mach (63. Tůma), Novák, Gonda (73. Spáčil), Peca, Vilím.