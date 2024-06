„Chtěli jsme hrát z bloku a nepouštět soupeře do šancí, hrát jednoduše nahoru na Jirku Růžičku. Nic z toho se nám ale nevedlo. Domácí mají výborný presink,“ načal hodnocení nepovedeného zápasu hlízovský kormidelník David Linhart.

„Hned v první minutě jsme inkasovali a jakýkoli další nákop za obranu znamenal to, že šli domácí sami na bránu. Brzy jsme prohrávali čtyři nula a hrozilo to debaklem. Psáry byly jednoznačně lepší,“ přiznal Linhart. „My jsme nebyli schopni plnit stanovenou taktiku, tohle utkání hráčům nastavilo zrcadlo. Na malém hřišti se nedá hrát kombinačně a my často hrajeme jako stará garda. Soupeř nás trestal, jejich kvalita byla znát,“ podotkl kouč poražených.

„Ve druhém poločase jsme se trochu zvedli, oni zase přestali hrát. Hodně mě štve, že jsme si nechali dát na konci další dva góly, měli jsme to zbytečně otevřené. Navíc musel dochytávat Martin Šváb, kdy se zranil Vavřina. Jsem zklamaný, nic jsme nedodrželi,“ zlobil se David Linhart.

Branky: 3. a 90. Azilinon, 6. Krasnyanyk, 17., 44. a 86. Kalous, 22. Studnička, 33. Štancl. Poločas: 6:0.

Hlízov: Míšek (46. Vavřina, 65. M. Šváb) – J. Růžička, Šesták, Jilemnický, Hačka (46. Kubín), Vojtíšek, P. Růžička, Zdeňka, Král (46. Kruliš), Vančura, Martínek (46. Tichý).