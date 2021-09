Suchdol – Olbramovice 2:0

„Celý zápas jsme byli lepším týmem. Dali jsme brzy gól po standardní situaci, proto se nám hrálo dobře. Měli jsme o hodně více šancí, dvakrát jsme trefili břevno, třikrát jsme šli sami na brankáře. Byl to zápas na morálku a my jsme to urvali,“ potěšilo hrajícího trenéra domácího mužstva Davida Čižinského. „Chyběla nám lehkost, ale v takovém utkání se to dá pochopit. Soupeř nám to dost usnadnil, ale máme tři body,“ uvedl suchdolský gólman. „Mám říct, že volný z trestného kopu málem protrhl síť, culil se kouč.

Ve skutečnosti to bylo tak, že si hostující gólman míč do brány v podstatě hodil sám…

Branky: 5. Volný, 56. Semrád. Poločas: 1:0.